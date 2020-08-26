США можуть накласти санкції на Росію через отруєння Навального
У США заявили, що в Росію введуть можливі санкції, якщо підтвердиться інформація про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли і до цього причетна влада РФ.
Заговорили про санкції після зустрічі заступника держсекретаря США Стівена Бігана з міністром РФ Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Росії.
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У повідомленні мовиться, що подію класифікували як "інцидент". А Вашингтон "вживе заходів" якщо версія про отруєння опозиціонера підтвердиться.
У міністерстві зазначили, що "звернули увагу співрозмовника на неприпустимість голослівних звинувачень". Росія ж вважаємо образливими звинувачення щодо "приховування істини", які закидає Захід на адресу омських лікарів.
Отруєння Навального: основне
- 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли. Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку.
- Російські медики діагностували у Навального порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна. Німецька клініка "Шаріте" провела нові аналізи, за допомогою яких вдалося довести: російського опозиційного політика отруїли хімічною речовиною з групи інгібіторів холінестерази.