У США заявили, що в Росію введуть можливі санкції, якщо підтвердиться інформація про те, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли і до цього причетна влада РФ.

Заговорили про санкції після зустрічі заступника держсекретаря США Стівена Бігана з міністром РФ Сергієм Лавровим. Про це йдеться в повідомленні Міністерства внутрішніх справ Росії.

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У повідомленні мовиться, що подію класифікували як "інцидент". А Вашингтон "вживе заходів" якщо версія про отруєння опозиціонера підтвердиться.

У міністерстві зазначили, що "звернули увагу співрозмовника на неприпустимість голослівних звинувачень". Росія ж вважаємо образливими звинувачення щодо "приховування істини", які закидає Захід на адресу омських лікарів.

Нагадаємо. Держсекретар США Майкл Помпео нещодавно заявив, що офіційний Вашингтон готовий допомогти з розслідуванням справи Олексія Навального. Це станеться у випадку, якщо факт отруєння російського опозиціонера таки підтвердять.