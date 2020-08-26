США допоможуть розслідувати отруєння Навального, якщо цей факт підтвердиться
Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що офіційний Вашингтон готовий допомогти з розслідуванням справи Олексія Навального. Це станеться у випадку, якщо факт отруєння російського опозиціонера таки підтвердять.
Має бути проведене незалежне розслідування, – Помпео
США закликають провести повноцінне та незалежне розслідування випадку з Навальним. Про це мовиться у заяві Майкла Помпео.
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Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності,
– наголосив Помпео.
У ЄС теж планують розслідувати інцидент
Раніше про наміри провести розслідування ймовірного отруєння російського опозиціонера заявили і в Євросоюзі. Інцидент, згідно з інформацією у ЗМІ, мають обговорити на Раді ЄС з закордонних справ.
Головне про отруєння Навального
- 20 серпня Олексію Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви.
- Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли. Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку.
- Російські медики діагностували у Навального порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.
- Німецька клініка "Шаріте" провела нові аналізи, за допомогою яких вдалося довести: російського опозиційного політика отруїли хімічною речовиною з групи інгібіторів холінестерази.