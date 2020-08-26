Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що офіційний Вашингтон готовий допомогти з розслідуванням справи Олексія Навального. Це станеться у випадку, якщо факт отруєння російського опозиціонера таки підтвердять.

Має бути проведене незалежне розслідування, – Помпео

США закликають провести повноцінне та незалежне розслідування випадку з Навальним. Про це мовиться у заяві Майкла Помпео.

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Сім'я Навального і російський народ заслуговують того, щоб було проведено повне і прозоре розслідування, а причетні до цього були притягнуті до відповідальності,

– наголосив Помпео.

У ЄС теж планують розслідувати інцидент

Раніше про наміри провести розслідування ймовірного отруєння російського опозиціонера заявили і в Євросоюзі. Інцидент, згідно з інформацією у ЗМІ, мають обговорити на Раді ЄС з закордонних справ.

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