В Росії заявили про можливе зовнішнє втручання навколо інциденту з отруєнням Навального
У Держдумі Російської Федерації припустили, що ситуація з Олексієм Навальним могла б бути спробою створення напруги в країні. Відтак, країни ЄС можуть у такий спосіб влаштовувати провокації проти Росії.
Таку думку припустив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомили у виданні ТАСС.
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Зазначають, що комітет з безпеки Державної думи Російської Федерації перевірить можливе втручання Європейського Союзу щодо отруєння Олексія Навального. Йдеться про те, що європейські держави могли спровокувати інцидент, щоб створити напругу в країні.
Добре, що Меркель (Ангела Меркель, канцлерка Німеччини – 24 канал) відгукнулася і надала допомогу Навальному. Хотілося б вірити, що вона вчинила б так само, якби це стосувалося будь-якого іншого громадянина Російської Федерації, а не тільки радикального опозиціонера,
– сказав Володін.
Зараз комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції за дорученням Володіна аналізує інцидент з Навальним. Також він додав, що це могло б бути пов'язане з виборами президента Білорусі, щоб Росія не втручалась.
"Країни Євросоюзу, Україна, США стали безцеремонно втручатися у внутрішні справи суверенної держави Білорусь, надаючи допомогу опозиціонерам і влаштовуючи провокації. Якщо подивитися через цю призму, багато стає на свої місця", – впевнений політик.
Що відомо про отруєння Навального?Під час польоту з Томська до Москви 20 серпня Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
Соратники опозиціонера вважають, що його отруїли. Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено.
Омські лікарі діагностували у Навального порушення обміну речовин. Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна.
У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель. Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.