У Держдумі Російської Федерації припустили, що ситуація з Олексієм Навальним могла б бути спробою створення напруги в країні. Відтак, країни ЄС можуть у такий спосіб влаштовувати провокації проти Росії.

Таку думку припустив спікер Держдуми РФ В'ячеслав Володін, повідомили у виданні ТАСС.

Важливо Російський адвокат Фейгін спростував заяви Пєскова про отруєння Навального

Зазначають, що комітет з безпеки Державної думи Російської Федерації перевірить можливе втручання Європейського Союзу щодо отруєння Олексія Навального. Йдеться про те, що європейські держави могли спровокувати інцидент, щоб створити напругу в країні.

Добре, що Меркель (Ангела Меркель, канцлерка Німеччини – 24 канал) відгукнулася і надала допомогу Навальному. Хотілося б вірити, що вона вчинила б так само, якби це стосувалося будь-якого іншого громадянина Російської Федерації, а не тільки радикального опозиціонера,

– сказав Володін.

Зараз комітет Держдуми з безпеки та протидії корупції за дорученням Володіна аналізує інцидент з Навальним. Також він додав, що це могло б бути пов'язане з виборами президента Білорусі, щоб Росія не втручалась.

"Країни Євросоюзу, Україна, США стали безцеремонно втручатися у внутрішні справи суверенної держави Білорусь, надаючи допомогу опозиціонерам і влаштовуючи провокації. Якщо подивитися через цю призму, багато стає на свої місця", – впевнений політик.