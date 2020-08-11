"Північний потік-2" можуть недобудувати, – німецький партнер Газпрому
Німецький партнер "Газпрому" допустив провал проєкту "Північний потік-2". Газопровід можуть недобудувати через санкції США, що спричинили значні збитки компаніям, які беруть участь у будівництві.
Газопровід "Північний потік-2" може бути побудований пізніше або взагалі залишитись недобудованим. Про це йдеться у звіті фінансового партнера Газпрому, компанії Uniper.
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Причиною припинення проєкту можуть стати нові санкції США, адже вони значно збільшують ризики будівництва. Uniper готується до збитків.
У міру того, як США активізують свої зусилля з цільових санкцій проти проєкту "Північний потік-2", ймовірність затримки або навіть припинення будівництва трубопроводу зростає,
– наголошується у звіті.
Якщо ж "Північний потік-2" призупинять, то компанія зменшить розмір кредиту, який видала на його будівництво. Також Uniper втратить нараховані за позику відсотки. До слова, у травні 2019 року компанія видала для проєкту 700 мільйонів євро, всього запланували 950 мільйонів.
Будівництво "Північного потоку-2": головне
- Росія почала будувати газопровід "Північний потік-2" ще у 2015 році. Він проходитиме через Балтійське море до Німеччини, в обхід України.
- Будівництво проєкту завершене на 90%. Однак РФ не може його закінчити через санкції США проти фірм, що беруть участь у будівництві.
- Якщо ж газопровід добудують, Росія зможе транспортувати газ до Європи, не користуючись послугами України. Транзит російського газу через українську трубу приносить до бюджету близько 3 мільярдів доларів щорічно.