Німецький партнер "Газпрому" допустив провал проєкту "Північний потік-2". Газопровід можуть недобудувати через санкції США, що спричинили значні збитки компаніям, які беруть участь у будівництві.

Газопровід "Північний потік-2" може бути побудований пізніше або взагалі залишитись недобудованим. Про це йдеться у звіті фінансового партнера Газпрому, компанії Uniper.

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Причиною припинення проєкту можуть стати нові санкції США, адже вони значно збільшують ризики будівництва. Uniper готується до збитків.

У міру того, як США активізують свої зусилля з цільових санкцій проти проєкту "Північний потік-2", ймовірність затримки або навіть припинення будівництва трубопроводу зростає,

– наголошується у звіті.

Якщо ж "Північний потік-2" призупинять, то компанія зменшить розмір кредиту, який видала на його будівництво. Також Uniper втратить нараховані за позику відсотки. До слова, у травні 2019 року компанія видала для проєкту 700 мільйонів євро, всього запланували 950 мільйонів.

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