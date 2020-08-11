"Северный поток-2" могут недостроить, – немецкий партнер Газпрома
Немецкий партнер "Газпрома" допустил провал проекта "Северный поток-2". Газопровод могут недостроить из-за санкций США, повлекших значительные убытки компаниям, участвующим в строительстве.
Газопровод "Северный поток-2" может быть построен позже или вообще остаться недостроенным. Об этом говорится в отчете финансового партнера Газпрома, компании Uniper.
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Причиной прекращения проекта могут стать новые санкции США, ведь они значительно увеличивают риски строительства. Uniper готовится к убыткам.
По мере того, как США активизируют свои усилия над целевыми санкциями против проекта "Северный поток-2", вероятность задержки или даже остановки строительства трубопровода возрастает,
– отмечается в отчете.
Если же "Северный поток-2" приостановят, то компания уменьшит размер кредита, который выдала на его строительство. Также Uniper потеряет начисленные за заем проценты. К слову, в мае 2019 года компания выдала для проекта 700 миллионов евро, всего запланировали 950 миллионов.
Строительство "Северного потока-2": главное
- Россия начала строить газопровод "Северный поток-2" еще в 2015 году. Он пройдет через Балтийское море в Германию, в обход Украины.
- Строительство проекта завершено на 90%. Однако РФ не может его закончить из-за санкций США против фирм, участвующих в строительстве.
- Если же газопровод достроят, Россия сможет транспортировать газ в Европу, не пользуясь услугами Украины. Транзит российского газа через украинскую трубу приносит в бюджет около 3 миллиардов долларов ежегодно.