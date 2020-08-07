В Сенате США угрожают строгими санкциями для немецких портов из-за их роли в строительстве газопровода "Северный поток-2". Трое сенаторов-республиканцев написали соответствующее письмо, в котором и заговорили о санкциях.

Жесткие коммерческие и финансовые санкции могут быть введены за помощь в прокладке труб и предоставление стоянки российским кораблям-трубоукладчикам, сообщает Handelsblatt.

К слову, "Газпром" может продолжить строить "Северный поток-2"

Речь идет о паромном порте Сассниц в земле Мекленбург-Передняя Померания, а также порте Мукран, принадлежащем одной компании вместе с портом Сассниц.

В частности среди санкций может быть запрет членам правления, руководителям и акционерам компании, которая владеет портами, на въезд в США, а любое их имущество в Штатах будет заморожено.

Кроме того, с этими портами запретят работать американским гражданам и портам. Все эти санкции могут вступить в силу, если компания-собственница портов продолжит помогать россиянам строить газопровод.

Коротко о "Северном потоке-2":