Немецким портам грозят суровые санкции из-за "Северного потока-2"
В Сенате США угрожают строгими санкциями для немецких портов из-за их роли в строительстве газопровода "Северный поток-2". Трое сенаторов-республиканцев написали соответствующее письмо, в котором и заговорили о санкциях.
Жесткие коммерческие и финансовые санкции могут быть введены за помощь в прокладке труб и предоставление стоянки российским кораблям-трубоукладчикам, сообщает Handelsblatt.
К слову, "Газпром" может продолжить строить "Северный поток-2"
Речь идет о паромном порте Сассниц в земле Мекленбург-Передняя Померания, а также порте Мукран, принадлежащем одной компании вместе с портом Сассниц.
В частности среди санкций может быть запрет членам правления, руководителям и акционерам компании, которая владеет портами, на въезд в США, а любое их имущество в Штатах будет заморожено.
Кроме того, с этими портами запретят работать американским гражданам и портам. Все эти санкции могут вступить в силу, если компания-собственница портов продолжит помогать россиянам строить газопровод.
Коротко о "Северном потоке-2":
- Россия строит газопровод "Северный поток-2" в Германию в обход Украины. Он пройдет через Балтийское море по территориям России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
- Сейчас строительство продолжается, но в случае его завершения Россия сможет получить возможность поставлять весь свой газ через Балтийское море в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы.
- Предполагается, что после запуска "Северного потока-2" Россия вообще может отказаться от украинской трубы, транзит которой приносит бюджету примерно 3 миллиарда долларов ежегодно.
- Строительство газопровода завершено на более, чем 90%. Однако РФ не может достроить его из-за санкций США против фирм, участвующих в проложении "Северного потока-2".