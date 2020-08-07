Німецьким портам загрожують суворі санкції через "Північний потік-2"
У Сенаті США погрожують суворими санкціями для німецьких портів через їхню роль у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Троє сенаторів-республіканців написали відповідного листа, в якому й заговорили про санкції.
Жорсткі комерційні й фінансові санкції можуть бути введені через допомогу в прокладанні труб і надання стоянки російським кораблям-трубопрокладникам, повідомляє Handelsblatt.
До слова "Газпром" може продовжити будувати "Північний потік-2"
Мовиться про поромний порт Сассніц у землі Мекленбург-Передня Померанія, а також порт Мукран, що належить до однієї компанії разом з портом Сассніц.
Зокрема серед санкцій може бути заборона членам правління, керівникам та акціонерам компанії, що володіє портами, на в'їзд у США, а будь-яке їхнє майно в Штатах буде заморожене.
Крім того, з цими портами заборонять працювати американським громадянам і портам. Усі ці санкції можуть набути чинності, якщо компанія-власниця портів продовжить допомагати росіянам будувати газопровід.
Коротко про "Північний потік-2":
- Росія будує газопровід "Північний потік-2" до Німеччини в обхід України. Він проходитиме через Балтійське море територіями Росії, Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини.
- Наразі будівництво триває, але у разі його завершення Росія зможе отримати можливість постачати весь свій газ через Балтійське море до Європи, і не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Передбачається, що після запуску "Північного потоку-2" Росія взагалі може відмовитися від української труби, транзит якою приносить бюджету приблизно 3 мільярди доларів щорічно.
- Будівництво газопроводу завершено на більше, ніж 90%. Однак РФ не може добудувати його через санкції США проти фірм, які беруть участь в укладанні "Північного потоку-2".