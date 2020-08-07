У Сенаті США погрожують суворими санкціями для німецьких портів через їхню роль у будівництві газопроводу "Північний потік-2". Троє сенаторів-республіканців написали відповідного листа, в якому й заговорили про санкції.

Жорсткі комерційні й фінансові санкції можуть бути введені через допомогу в прокладанні труб і надання стоянки російським кораблям-трубопрокладникам, повідомляє Handelsblatt.

До слова "Газпром" може продовжити будувати "Північний потік-2"

Мовиться про поромний порт Сассніц у землі Мекленбург-Передня Померанія, а також порт Мукран, що належить до однієї компанії разом з портом Сассніц.

Зокрема серед санкцій може бути заборона членам правління, керівникам та акціонерам компанії, що володіє портами, на в'їзд у США, а будь-яке їхнє майно в Штатах буде заморожене.

Крім того, з цими портами заборонять працювати американським громадянам і портам. Усі ці санкції можуть набути чинності, якщо компанія-власниця портів продовжить допомагати росіянам будувати газопровід.

Коротко про "Північний потік-2":