Канцлерка Німеччини Ангела Меркель переконана, що газопровід "Північний потік-2" треба добудувати, попри санкції США – чинні чи потенційні. Ці санкції офіційний Берлін вважає протизаконними.

"Ми вважаємо ці екстериторіальні санкції, дія яких виходить за межі території США, неправомірними", – сказала Меркель під час візиту в Штральзунд 1 вересня, пише RTL. Вона ж наголосила, що газопровід слід добудувати.

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Нагадаємо, на початку серпня з боку США надійшли погрози застосувати нові санкції до компаній, причетних до будівництва "Північного потоку-2".

Канцлер ФРН Ангела Меркель у відповідь лише підтвердила, що проєкт російського "Газпрому" санкції не зупинять.

У виданні RTL наголосили, що Nord Stream 2 ("Північний потік-2") грає важливу роль в економіці Німеччини загалом і землі Мекленбург – Передня Померанія зокрема:

З порту Зассніц відвантажують трубопроводи,

А до комуни Лубмін будуть постачати російський газ.

Також у серпні Європейський Союз скерував Держдепу США ноту протесту: мовляв, подальше втручання Вашингтона у будівництво "Північного потоку-2" в Балтійському морі неприпустиме.

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Однак держсекретар США Майк Помпео і раніше заявляв, що до учасників проєкт "Північний потік-2" скоріш за все застосують закон CAATSA "про протидію противникам Америки за допомогою санкцій".