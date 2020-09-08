"Північний потік-2": Трамп підтримав відмову від проєкту після отруєння Навального
Після інциденту з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".
7 вересня на пресконференції журналіст запитав президента США Дональда Трампа, чи погоджується він з ідеєю відмови від проєкту "Північного потоку-2". На це очільник Штатів відповів: "Звичайно, так", повідомляє Інтерфакс-Україна.
Читайте більше Меркель може пов'язати "Північний потік-2" з отруєнням Навального: що це означає
Трамп акцентував на тому, що він обурений, адже Німеччина укладає угоду, згідно з якою платитиме Росії мільярди доларів, а при цьому "ми повинні захищати Німеччину якраз від Росії". Він також нагадав, що виступав проти цього проєкту і до історії з Олексієм Навальним.
Та ви й не чули про "Північний потік-2" доти, поки Трамп не прийшов,
– наголошує президент США.
Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала міністра закордонних справ Хайко Мааса, який заявив про можливу зміну позиції Берліна щодо підтримки проєкту "Північний потік-2".
Що відомо про "Північний потік-2"
- У 2015 році Росія почала будувати газопровід в обхід України, який пролягатиме від РФ до Німеччини через Балтійське море.
- Будівництво "Північного потоку-2" завершили на 90% станом на 2020 рік.
- Росія не може добудувати газопровід, адже США ввели санкції проти фірм, що беруть участь у будівництві.
- Росія зможе транспортувати газ до Європи, не користуючись послугами України після добудови газопроводу.
- Близько 3 мільярдів доларів щорічно транзит російського газу приносить до бюджету через українську трубу.