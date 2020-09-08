Після інциденту з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує ідею відмови від "Північного потоку-2".

7 вересня на пресконференції журналіст запитав президента США Дональда Трампа, чи погоджується він з ідеєю відмови від проєкту "Північного потоку-2". На це очільник Штатів відповів: "Звичайно, так", повідомляє Інтерфакс-Україна.

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Трамп акцентував на тому, що він обурений, адже Німеччина укладає угоду, згідно з якою платитиме Росії мільярди доларів, а при цьому "ми повинні захищати Німеччину якраз від Росії". Він також нагадав, що виступав проти цього проєкту і до історії з Олексієм Навальним.

Та ви й не чули про "Північний потік-2" доти, поки Трамп не прийшов,

– наголошує президент США.

Раніше канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримала міністра закордонних справ Хайко Мааса, який заявив про можливу зміну позиції Берліна щодо підтримки проєкту "Північний потік-2".

Що відомо про "Північний потік-2"