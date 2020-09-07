Канцлерка Німеччини Ангела Меркель готова пов'язати будівництво "Північного потоку-2" та відповідь Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше Меркель стверджувала, що будівництво газопроводу в обхід України має бути завершеним.

Яка позиція Меркель

Меркель підтримала міністра закордонних справ Хайко Мааса, який заявив про можливу зміну позиції Берліна щодо підтримки проєкту "Північний потік-2". Про це розповів речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Bloomberg.

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Канцлер також дотримується думки, що неправильно щось виключати з самого початку,

– зазначив Зайберт.

Однак наразі невідомо, які наслідки для "Північного потоку-2" матиме отруєння Навального.

Що кажуть у Росії

В Росії ж назвали будь-які спроби пов'язати РФ з Навальним неприйнятними та абсурдними. Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв: Кремль не бачить ризику, що Німеччина заблокує "Північний потік-2".

Чому це важливо

28 серпня Меркель заявляла, що "Північний потік" повинен бути завершений. Будівництво газопроводу залишатиметься окремим питанням, не пов'язаним з отруєнням Навального. Тому така риторика Меркель дає надію на блокування будівництва або запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2".

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Що відомо про будівництво "Північного потоку-2"

Росія почала будувати газопровід в обхід України ще у 2015 році. Він пролягатиме від РФ до Німеччини через Балтійське море.

Станом на 2020 рік будівництво "Північного потоку-2" завершили на 90%.

США ввели санкції проти фірм , що беруть участь у будівництві. Тому Росія не може добудувати газопровід.

, що беруть участь у будівництві. Тому Росія не може добудувати газопровід. Якщо ж газопровід добудують, Росія зможе транспортувати газ до Європи, не користуючись послугами України.

Транзит російського газу через українську трубу приносить до бюджету близько 3 мільярдів доларів щорічно.

Отруєння Навального: коротко