Меркель може пов'язати "Північний потік-2" з отруєнням Навального: що це означає
Канцлерка Німеччини Ангела Меркель готова пов'язати будівництво "Північного потоку-2" та відповідь Росії на отруєння опозиціонера Олексія Навального. Раніше Меркель стверджувала, що будівництво газопроводу в обхід України має бути завершеним.
Яка позиція Меркель
Меркель підтримала міністра закордонних справ Хайко Мааса, який заявив про можливу зміну позиції Берліна щодо підтримки проєкту "Північний потік-2". Про це розповів речник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, інформує Bloomberg.
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Канцлер також дотримується думки, що неправильно щось виключати з самого початку,
– зазначив Зайберт.
Однак наразі невідомо, які наслідки для "Північного потоку-2" матиме отруєння Навального.
Що кажуть у Росії
В Росії ж назвали будь-які спроби пов'язати РФ з Навальним неприйнятними та абсурдними. Раніше прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявляв: Кремль не бачить ризику, що Німеччина заблокує "Північний потік-2".
Чому це важливо
28 серпня Меркель заявляла, що "Північний потік" повинен бути завершений. Будівництво газопроводу залишатиметься окремим питанням, не пов'язаним з отруєнням Навального. Тому така риторика Меркель дає надію на блокування будівництва або запровадження санкцій щодо "Північного потоку-2".
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Що відомо про будівництво "Північного потоку-2"
- Росія почала будувати газопровід в обхід України ще у 2015 році. Він пролягатиме від РФ до Німеччини через Балтійське море.
- Станом на 2020 рік будівництво "Північного потоку-2" завершили на 90%.
- США ввели санкції проти фірм, що беруть участь у будівництві. Тому Росія не може добудувати газопровід.
- Якщо ж газопровід добудують, Росія зможе транспортувати газ до Європи, не користуючись послугами України.
- Транзит російського газу через українську трубу приносить до бюджету близько 3 мільярдів доларів щорічно.
Отруєння Навального: коротко
- Навальному стало погано під час перельоту з Томська до Москви 20 серпня. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика забрали до лікарні, він впав у кому.
- Оточення Навального стверджували, що його отруїли. Однак російська експертиза отрути в організмі опозиціонера не виявила.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, соратникам Навального вдалось вивезти його до Німеччини.
- Німецькі медики довели: Навального таки отруїли. В його крові, сечі та на одязі знайшли сліди отрути "Новачок". Саме цією речовиною у 2018 році отруїли російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку.
- Наразі Навальний перебуває в комі в берлінській клініці "Шаріте". Стан політика трішки покращився.