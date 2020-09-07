У Росії вкотре спростували висновки німецьких лікарів, що опозиціонера Олексія Навального отруїли. Водночас тут переконують, що однією із версій різкого погіршення його стану здоров'я є захоплення дієтами.

Нова заява Росії щодо отруєння Навального

Цього разу слово взяв керівник Слідчого управління сибірської транспортної поліції Сергій Потапов. У ефірі одного з пропагандистських каналів він повідомив, що 27 серпня російські слідчі направили запит про правову допомогу до Німеччини. Однак ті поки не відповіли. Якщо поліція РФ отримає запитувані дані, то детально перевірить їх. Про це пише Інтерфакс.

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За словами Попова, всі дослідження, які провели російські лікарі, спростовують версію отруєння Навального.

Зокрема, російські медики провели понад 40 експертиз:

судово-медичні,

фізико-хімічні та хімічні,

дактилоскопічні та порівняльні,

біологічні,

комп'ютерні.

Під час усіх цих досліджень використовували біоматеріал Навального:

зрізи нігтьових пластин,

волосяні цибулини,

букальні епітелії,

змиви з носа, ротової порожнини, з долонь,

зразки крові, слини,

інші виділення.

Крім того, під час оглядів слідчі вилучили та відправили на експертизу приблизно 500 об'єктів:

одяг Навального,

сміття з аеропорту Томська, кафе аеропорту, ресторану та номеру готелю.

Наразі ж транспортна поліція РФ проводить додаткові перевірки, щоб встановити всі обставини події. Так, однією з версій, яку перевіряють слідчі, є захоплення Олексія Навального дієтами, які могли погіршити його здоров'я на тлі панкреатиту.

​До речі Після отруєння Навального Росія почала відхрещуватися від "Новачка"

Отруєння Олексія Навального: головне

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано . Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.

. Літак екстрено посадили в Омську. Політика госпіталізували в реанімацію, він Спочатку російські медики говорили, що знайшли в організмі Навального небезпечний хімічний компонент. Однак потім змінили свою думку, сказавши, що в крові отрути не знайдено. За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин.

За їхніми словами, у Навального – порушення обміну речовин. Після довгих переговорів опозиціонера таки вдалось вивезти на лікування до Берліна . У Німеччині Навальний перебуває як гість Ангели Меркель . Таким чином російський опозиційний політик отримав охорону та захист з боку німецької влади.

. У Німеччині як гість Ангели Меркель Згодом у німецькій клініці "Шаріте" заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази .

німецькій клініці "Шаріте" заявили, що . А за деякий час німецький уряд оприлюднив результати експертизи щодо отруєння Навального. Її зробила лабораторія Бундесверу за запитом клініки "Шаріте". За результатами дослідження, в організмі опозиціонера виявили сліди отрути з групи "Новичок".

Міжнародна спільнота – обурена фактом отруєння Олексія Навального. Зокрема, США разом із союзниками планують провести розслідування, щоб притягнути винних в отруєнні до відповідальності. Вашингтон пообіцяв запровадити санкції проти Росії. Водночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни. ТакожВодночас російського посла у Німеччині викликали для пояснень у МЗС країни.