Влада Німеччини задовольнила запит Росії про правову допомогу від Росії щодо справи Олексія Навального. Згодом країни обміняються інформацією про отруєння опозиціонера.

Наразі тривають обстеження Навального у берлінській клініці "Шаріте". Про це розповів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю телеканалу ARD.

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За словами дипломата, причин не задовольняти запит Росії немає. Про це Німеччини вже сповістила російського посла.

Ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту,

– додав Маас.

Напередодні у Росії звинуватили Німеччину у нібито затягуванні процесу розгляду клопотання щодо надання правової допомоги у справі Навального.

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