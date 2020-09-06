Німеччина погодилась обмінятись інформацією про отруєння Навального з Росією
Влада Німеччини задовольнила запит Росії про правову допомогу від Росії щодо справи Олексія Навального. Згодом країни обміняються інформацією про отруєння опозиціонера.
Наразі тривають обстеження Навального у берлінській клініці "Шаріте". Про це розповів міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас в інтерв'ю телеканалу ARD.
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За словами дипломата, причин не задовольняти запит Росії немає. Про це Німеччини вже сповістила російського посла.
Ми ясно сказали, що якщо буде формальний запит, то ми видамо всі дозволи, які необхідні, щоб обмінятися інформацією по цьому запиту,
– додав Маас.
Напередодні у Росії звинуватили Німеччину у нібито затягуванні процесу розгляду клопотання щодо надання правової допомоги у справі Навального.
До речі Після отруєння Навального Росія почала відхрещуватися від "Новачка"
Отруєння Навального: що відомо
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська, де він робив розслідування про корупцію. Літак екстрено посадили в Омську.
- Опозиціонера забрали до лікарні, він впав у кому.
- Соратники політика були переконані, що його отруїли. Однак російські медики отрути в організмі Навального не виявили. Водночас омські лікарі поставили досить дивний діагноз – порушення обміну речовин.
- Після довгих переговорів з Кремлем родичам Навального вдалось вивезти його на лікування до Німеччини.
- Німецька експертиза виявила в крові опозиціонера отруту "Новачок". Саме цією речовиною у 2018 році виявили в крові російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньки. Британські спецслужби дослідили, що "Новачок" виготовляли на двох заводах у Росії.
- Наразі Навальний перебуває у німецькій клініці "Шаріте". Його стан дещо покращився, але політик все ще перебуває у комі.