Після отруєння Навального Росія почала відхрещуватися від "Новачка"
Після того, як в Німеччині довели, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", Росія почала всіляко виправдовуватися. Цього разу росіяни заявили, що в розробці цієї хімічної зброї брали участь США й інші країни НАТО.
Фіксуємо численні ворожі щодо Росії заяви про ситуацію навколо стану здоров'я Олексія Навального, заявили в російському Міністерстві закордонних справ.
До слова Ураження організму може бути досить серйозним, – розробник "Новачка" про отруєння Навального
Зокрема там відзначили заяви міністрів закордонних справ Німеччини Хайко Мааса й Франції Жана-Іва Ле Дріана, які, мовляв, безапеляційно стверджують, що речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачок" були розроблені в Росії.
Протягом багатьох років над сполуками, що входять в цю велику групу хімречовин, працювали фахівці багатьох західних країн і спеціалізованих структур НАТО. У США, наприклад, розробникам технологій їх бойового застосування офіційно видано понад півтори сотні патентів,
– заявили в МЗС Росії.
Хто є розробником "Новачка"?
Розробка хімічних речовин цієї групи розпочалася ще в Радянському Союзі в далеких 1960-их. Роботи закінчилися вже після його розвалу – всередині 1990-их у Росії.
Основну роботу над створення "Новачків" проводив московський Державний НДІ органічної хімії та технологій. Програма мала таємну назву "Фоліант", а вперше про неї розповів Віл Мірзоянов – російський хімік, що нині живе в США.
Коротко про отруєння Навального:
- Навальному стало погано 20 серпня під час перельоту з Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську.
- Опозиціонера забрали до лікарні, він впав у кому.
- Соратники політика були переконані, що його отруїли. Однак російська експертиза не виявила отрути в організмі Навального.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, друзям та родичам Навального вдалось його вивезти до Німеччини.
- Наразі політик перебуває на лікуванні у берлінській клініці "Шаріте". Стан опозиціонера трішки покращився, але він все ще в комі.
- Знову голосно заговорили про цю справу 2 вересня, коли німецькі лікарі дійшли до висновку: Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".