Після того, як в Німеччині довели, що російського опозиціонера Олексія Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", Росія почала всіляко виправдовуватися. Цього разу росіяни заявили, що в розробці цієї хімічної зброї брали участь США й інші країни НАТО.

Фіксуємо численні ворожі щодо Росії заяви про ситуацію навколо стану здоров'я Олексія Навального, заявили в російському Міністерстві закордонних справ.

До слова Ураження організму може бути досить серйозним, – розробник "Новачка" про отруєння Навального

Зокрема там відзначили заяви міністрів закордонних справ Німеччини Хайко Мааса й Франції Жана-Іва Ле Дріана, які, мовляв, безапеляційно стверджують, що речовини нервово-паралітичної дії групи "Новачок" були розроблені в Росії.

Протягом багатьох років над сполуками, що входять в цю велику групу хімречовин, працювали фахівці багатьох західних країн і спеціалізованих структур НАТО. У США, наприклад, розробникам технологій їх бойового застосування офіційно видано понад півтори сотні патентів,

– заявили в МЗС Росії.

Хто є розробником "Новачка"?

Розробка хімічних речовин цієї групи розпочалася ще в Радянському Союзі в далеких 1960-их. Роботи закінчилися вже після його розвалу – всередині 1990-их у Росії.



Основну роботу над створення "Новачків" проводив московський Державний НДІ органічної хімії та технологій. Програма мала таємну назву "Фоліант", а вперше про неї розповів Віл Мірзоянов – російський хімік, що нині живе в США.

Коротко про отруєння Навального: