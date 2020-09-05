Розробник "Новачка" Володимир Углєв заявив, що отруту дуже точно віддозували й підсипали Навальному в чай. Він зауважив, що наслідки отруєння нервово-паралітичною речовиною важко передбачити, але ураження організму Олексія Навального може бути досить серйозним.

Углєв пояснив, що спершу не був впевнений у тому, що Навального отруїли "Новачком". Про це він сказав в інтерв'ю DW.

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Навального могли отруїти в аеропорту

Річ у тім, що отрута діє моментально. Прояв отруєння, яке було у Навального за кілька годин після вживання чаю в аеропорту, свідчить про те, що дозу розрахували надзвичайно точно.

Прояви симптомів та їхня наявність залежить від кількості речовини. При мінімальному надходженні симптоми можуть бути дуже неясно вираженими, такі як міоз (звуження зіниці – 24 канал). У цьому випадку, швидше за все, речовину Навальний отримав перорально, тож взагалі якісь прояви, крім міозу, навряд чи були, – підкреслив один з розробників "Новачка".

Углєв також припустив, що доза "Новачка" у напої Навального складала лише 2 – 4 міліграми.

Зверніть увагу! Такої кількості отрути вистачить лише для однієї людини. Якщо порівнювати це й випадок з отруєнням Скрипалів, то тоді "Новачком" могли отруїти кілька тисяч людей.

На думку науковця, речовину могли застосувати, коли Навальний перебував у кафе і пив чай. Хтось якимось чином запустив пакетик з цією речовиною в чашку чаю або в цукор.

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Яка ймовірність одужання Навального

Углєв заявив, що за свою 15-річну практику не стикався з випадками одужання людей.

Люди були уражені, як правило, дуже великими дозами, свідомо смертельними. І не виживали. І поговорити з ними не було можливості,

– зауважив Углєв.

Він також відмовився прогнозувати подальший стан Навального, але зазначив, що ураження можуть бути досить серйозними.