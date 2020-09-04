Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прокоментував отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Політик переконує, що Навального отруїли, аби змусити замовкнути.

Що сказав президент Німеччини

За словами Штайнмаєра, підтвердились найгірші побоювання Німеччини. Відтак Росія має роз'яснити ситуацію з Навальним. Про це президент сказав в інтерв'ю RND.

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Політик попередив, що влада Німеччини в координації з європейськими партнерами зробить висновки щодо Росії.

Навального отруїли, щоб змусити його замовкнути (...) Ми не хочемо ворожнечі з Росією чи російським народом. Але несправедливість повинна бути чітко викладена. Скоєно злочин, винних у якому можна знайти лише в Росії,

– наголосив президент Німеччини.

Що відомо про отруєння Навального