Навального отруїли, щоб змусити замовкнути, – президент Німеччини
Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр прокоментував отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Політик переконує, що Навального отруїли, аби змусити замовкнути.
Що сказав президент Німеччини
За словами Штайнмаєра, підтвердились найгірші побоювання Німеччини. Відтак Росія має роз'яснити ситуацію з Навальним. Про це президент сказав в інтерв'ю RND.
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Політик попередив, що влада Німеччини в координації з європейськими партнерами зробить висновки щодо Росії.
Навального отруїли, щоб змусити його замовкнути (...) Ми не хочемо ворожнечі з Росією чи російським народом. Але несправедливість повинна бути чітко викладена. Скоєно злочин, винних у якому можна знайти лише в Росії,
– наголосив президент Німеччини.
Що відомо про отруєння Навального
- Навальному стало погано під час перельоту з Томська, де він робив журналістські розслідування про корупцію. Літак екстрено посадили в Омську.
- Політика забрали до лікарні, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були переконані, що його отруїли. Однак російські медики слідів отрути в організмі Навального не виявили. Водночас вони заявили, що політик впав у кому через порушення обміну речовин.
- Після довгих намагань рідним Навального таки вдалось вивезти його на лікування до Німеччини.
- Німецькі медики підтвердили, що Навального отруїли. В організмі політика знайшли нервово-паралітичну отруту "Новачок". Саме цією речовиною у 2018 році отруїли російського розвідника Сергія Скрипаля та його доньку.
- Наразі Навальний перебуває у берлінській клініці "Шаріте" як гість канцлерки. Стан опозиціонера дещо покращився, проте він все ще у комі.