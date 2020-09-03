В Німеччині отруєння Навального викликало безпрецедентно гостру реакцію як суспільства, так і влади. Також це спричинило загострення в стосунках країни з Росією.

Політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман в ефірі 24 каналу розповів, чи зважиться Німеччина на рішучі кроки проти Росії щодо отруєння Олексія Навального і що буде з "Північним потоком-2".

Зверніть увагу Меркель: "Північний потік-2" добудують попри санкції США

Попередні інформаційні приводи не були такими потужними. Меркель не робила таких жорстких заяв вже давно. При цьому, є певні зміни та загострення в стосунках між Німеччиною та Росією,

– заявив Ейдман.

Довідка. Канцлерка Німеччина Ангела Меркель заявила, що реакція Європи на отруєння опозиціонера Олексія Навального залежатиме від дій Росії. Меркель закликала владу Росії долучитися до розслідування отруєння Навального.

Що відомо про отруєння Олексія Навального?

20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Того ж дня опозиціонер впав в кому.



Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин.



Згодом опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте", що у Берліні. І вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що Навального 20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Того ж дня опозиціонер впав в кому.Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин.Згодом опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте", що у Берліні. І вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок"

Північний потік-2 і кроки Німеччини

Також політолог додав, що є сумніви, що це торкнеться “Північного потоку-2”. За його словами, є низка причин, навіть які не залежать з отруєнням Навального – цей проєкт стає менш рентабельним, суперечливим та не таким масштабним.

Я думаю, що навіть якщо цей проєкт не буде реалізований, це не дозволить Росії та путінському режиму, крім України, напряму постачати газ в Німеччину і в Європу. Такого не буде,

– вважає політолог.

Крім "Північного потоку-2" Німеччина ще прийме низку важливих рішень на рівні Євросоюзу, вважає політолог. І чим більшою буде шкода для здоров'я Навального, тим будуть жорсткіші санкції.

Дивіться відео: політолог розповів про рішучі кроки Німеччини про Росії:

Що відомо про "Північний потік-2"