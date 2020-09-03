Чи піде Німеччина на рішучі кроки проти Росії: відповідь політолога
В Німеччині отруєння Навального викликало безпрецедентно гостру реакцію як суспільства, так і влади. Також це спричинило загострення в стосунках країни з Росією.
Політолог та соціолог з Німеччини Ігор Ейдман в ефірі 24 каналу розповів, чи зважиться Німеччина на рішучі кроки проти Росії щодо отруєння Олексія Навального і що буде з "Північним потоком-2".
Зверніть увагу Меркель: "Північний потік-2" добудують попри санкції США
Попередні інформаційні приводи не були такими потужними. Меркель не робила таких жорстких заяв вже давно. При цьому, є певні зміни та загострення в стосунках між Німеччиною та Росією,
– заявив Ейдман.
Що відомо про отруєння Олексія Навального?
20 серпня під час польоту з Томська до Москви Олексію Навальному стало погано. Літак екстрено посадили в Омську. Того ж дня опозиціонер впав в кому.
Він був госпіталізований в омську лікарню, проте місцеві лікарі заявили про відсутність слідів отрути в його організмі. За їх версією, стан Навального пов'язаний з порушенням обміну речовин.
Згодом опозиціонера перевезли в німецьку клініку "Шаріте", що у Берліні. І вже 2 вересня уряд Німеччини заявив, що Навального отруїли бойовою речовиною класу "Новачок".
Північний потік-2 і кроки Німеччини
Також політолог додав, що є сумніви, що це торкнеться “Північного потоку-2”. За його словами, є низка причин, навіть які не залежать з отруєнням Навального – цей проєкт стає менш рентабельним, суперечливим та не таким масштабним.
Я думаю, що навіть якщо цей проєкт не буде реалізований, це не дозволить Росії та путінському режиму, крім України, напряму постачати газ в Німеччину і в Європу. Такого не буде,
– вважає політолог.
Крім "Північного потоку-2" Німеччина ще прийме низку важливих рішень на рівні Євросоюзу, вважає політолог. І чим більшою буде шкода для здоров'я Навального, тим будуть жорсткіші санкції.
Дивіться відео: політолог розповів про рішучі кроки Німеччини про Росії:
Що відомо про "Північний потік-2"
- Росія на 93% добудувала газопровід Nord Stream 2. Він потрібен РФ для того, щоб здійснювати постачання газу до ЄС в обхід України.
- У разі завершення будівництва "Північного потоку-2" Росія отримає можливість постачати весь свій газ до Європи, не користуючись послугами української газотранспортної системи.
- Це призведе до втрати Україною доходів від транзиту газу у декілька мільярдів доларів на рік.
- Зараз роботи щодо спорудження газопроводу тимчасово зупинили через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності у грудні 2019 року. Однак Росія вже заявила про намір добудувати газопровід до кінця 2020 року.