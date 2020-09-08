У Німеччині лікарі не підтримали ініціативу Національної медичної палати Росії. Вона пропонувала створити спільну комісію, яка б вивчила причини стану російського опозиціонера Олексія Навального. У Німеччині заявили, що право ініціювати подальші обстеження можуть лише рідні політика.

Німецька Федеральна лікарська палата відхилила пропозицію російських колег, пише DW з посиланням на Deutsches Ärzteblatt.

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Там кажуть, що асоціація – "не слідчий орган", тому не може брати участь у розслідуваннях: це прерогатива держави. Крім того, за німецьким законодавством, тільки родичі мають право ініціювати подальші обстеження.

Водночас палата підтримала німецьких лікарів.

Медичні дані у справі Навального доступні. Не має жодних сумнівів у якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками у Німеччині,

– йдеться у повідомленні.

У Федеральній лікарській палаті додають, що занепокоєні станом здоров'я Навального і приєднуються до вимоги уряду Німеччини до російської влади. У ній РФ просять з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.

Що раніше пропонувала Росія

6 вересня глава Національної медичної палати Росії Леонід Рошаль запропонував колегам у Німеччині разом установити причини стану Навального.

За його словами, вона "дотепер не зрозуміла", а доля російського опозиціонера "хвилює багатьох".

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