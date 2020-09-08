Німецькі лікарі відмовилися від пропозиції РФ спільно дослідити стан Навального
У Німеччині лікарі не підтримали ініціативу Національної медичної палати Росії. Вона пропонувала створити спільну комісію, яка б вивчила причини стану російського опозиціонера Олексія Навального. У Німеччині заявили, що право ініціювати подальші обстеження можуть лише рідні політика.
Німецька Федеральна лікарська палата відхилила пропозицію російських колег, пише DW з посиланням на Deutsches Ärzteblatt.
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Там кажуть, що асоціація – "не слідчий орган", тому не може брати участь у розслідуваннях: це прерогатива держави. Крім того, за німецьким законодавством, тільки родичі мають право ініціювати подальші обстеження.
Водночас палата підтримала німецьких лікарів.
Медичні дані у справі Навального доступні. Не має жодних сумнівів у якості медичного обстеження, проведеного колегами-медиками у Німеччині,
– йдеться у повідомленні.
У Федеральній лікарській палаті додають, що занепокоєні станом здоров'я Навального і приєднуються до вимоги уряду Німеччини до російської влади. У ній РФ просять з'ясувати всі обставини, які призвели до цієї небезпечної для життя хвороби.
Що раніше пропонувала Росія
- 6 вересня глава Національної медичної палати Росії Леонід Рошаль запропонував колегам у Німеччині разом установити причини стану Навального.
- За його словами, вона "дотепер не зрозуміла", а доля російського опозиціонера "хвилює багатьох".
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Отруєння Навального: основне
- 20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".
- А 7 вересня політик вийшов з коми.