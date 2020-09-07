Президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вимагають від Росії негайних пояснень щодо отруєння Олексія Навального. Тим часом, російського посла у Великій Британії вже викликали до МЗС країни для пояснень.

Макрон та Джонсон поговорили про отруєння Навального

Отруєння російського опозиціонера стало темою телефонної розмови між Макроном та Джонсоном. Про це інформує "Європейська правда".

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Вони знову заявили, що Росії необхідно терміново пояснити, як лідера опозиції отруїли "Новачком",

– розповіли про деталі розмови у британському уряді.

Посла Росії у Великій Британії викликали до МЗС

Тим часом очільник МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що викликав посла Росії у країні, аби висловити свою стурбованість щодо отруєння Навального.

У британському дипвідомстві наголосили, що застосування забороненої хімічної зброї є абсолютно неприпустимим.

Важливо! 7 вересня клініка "Шаріте", де зараз перебуває Навальний, заявила, що опозиціонера вивели зі стану штучної коми. Його стан покращився і він реагує на оточення.

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