Отруєння Навального: лідери Великої Британії та Франції вимагають від Росії пояснень
Президент Франції Еммануель Макрон та британський прем'єр-міністр Борис Джонсон вимагають від Росії негайних пояснень щодо отруєння Олексія Навального. Тим часом, російського посла у Великій Британії вже викликали до МЗС країни для пояснень.
Макрон та Джонсон поговорили про отруєння Навального
Отруєння російського опозиціонера стало темою телефонної розмови між Макроном та Джонсоном. Про це інформує "Європейська правда".
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Вони знову заявили, що Росії необхідно терміново пояснити, як лідера опозиції отруїли "Новачком",
– розповіли про деталі розмови у британському уряді.
Посла Росії у Великій Британії викликали до МЗС
Тим часом очільник МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що викликав посла Росії у країні, аби висловити свою стурбованість щодо отруєння Навального.
У британському дипвідомстві наголосили, що застосування забороненої хімічної зброї є абсолютно неприпустимим.
Головне про отруєння Олексія Навального:
- 20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок", яку виготовляють в Росії.