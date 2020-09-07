Олексій Навальний вийшов з коми: що відомо
Російського опозиціонера Олексія Навального, який лікується в Берліні, поступово вивели з штучної коми. Німецькі медики раніше зазначили, що Навального отруїли "Новачком".
Стан Навального покращився
Також лікарі зазначили, що стан опозиціонера суттєво покращився. Про це мовиться у повідомленні берлінської клініки "Шаріте", де зараз й перебуває пацієнт. Про це інформує TASS.
До теми Ураження організму може бути досить серйозним, – розробник "Новачка" про отруєння Навального
Навальний реагує на присутніх, проте, зазначають медики, поки рано говорити, що не відбулось суттєвих змін в організмі.
Навальний у Берліні з 22 серпня
Зазначимо, що літак з Навальним прибув до Берліна 22 серпня. Опозиціонера одразу доставили до клініки "Шаріте". Тут пацієнт перебуває у статусі "гостя канцлерки Ангели Меркель". Це зроблено для того, аби забезпечити повноцінну охорону.
Згодом у клініці заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази. Вже з допомогою експертів з бойових отрут Бундесверу дали повне заключення: Навального отруїли саме "Новачком".
Що таке "Новачок"?
"Новачок" – хімічна зброя нервово-паралітичної дії. Є однією з найтоксичніших у світі. У 2018 році британські спецслужби повідомили, що "Новачок" виготовляли в Росії.
Головне про отруєння Навального:
- 20 серпня опозиціонер летів з Томська до Москви. У літаку йому раптово стало погано.
- Після екстреної посадки в Омську політика госпіталізували в реанімацію, він впав у кому.
- Соратники опозиціонера були впевнені, що його отруїли. Водночас російські медики заявили, що в крові отрути не виявили.
- Після тривалих переговорів з Кремлем, Навального перевезли на лікування у німецьку клініку "Шаріте".
- 2 вересня стало відомо, що Навального отруїли речовиною з групи "Новачок".