Російського опозиціонера Олексія Навального, який лікується в Берліні, поступово вивели з штучної коми. Німецькі медики раніше зазначили, що Навального отруїли "Новачком".

Стан Навального покращився

Також лікарі зазначили, що стан опозиціонера суттєво покращився. Про це мовиться у повідомленні берлінської клініки "Шаріте", де зараз й перебуває пацієнт. Про це інформує TASS.

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Навальний реагує на присутніх, проте, зазначають медики, поки рано говорити, що не відбулось суттєвих змін в організмі.

Навальний у Берліні з 22 серпня

Зазначимо, що літак з Навальним прибув до Берліна 22 серпня. Опозиціонера одразу доставили до клініки "Шаріте". Тут пацієнт перебуває у статусі "гостя канцлерки Ангели Меркель". Це зроблено для того, аби забезпечити повноцінну охорону.

Згодом у клініці заявили, що політика отруїли речовиною, що входить в групу інгібіторів холінестерази. Вже з допомогою експертів з бойових отрут Бундесверу дали повне заключення: Навального отруїли саме "Новачком".

Зверніть увагу! Міжнародна спільнота обурена фактом отруєння опозиціонера "Новачком" і засуджує дії Росії. Низка країн наполягає на проведенні розслідування та навіть введенні санкцій.

Що таке "Новачок"?

"Новачок" – хімічна зброя нервово-паралітичної дії. Є однією з найтоксичніших у світі. У 2018 році британські спецслужби повідомили, що "Новачок" виготовляли в Росії.

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