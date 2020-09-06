Велика Британія не сумнівається у причетності Росії до отруєння Навального: різка заява
Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність влади Росії до отруєння опозиціонера Олексія Навального видається найбільш правдоподібною.
Очільник міністерства закордонних справ Великої Британії переконаний, що Росія повинна співпрацювати у межах розслідування. Про це Рааб заявив в ефірі ВВС.
Важливо Німецький депутат закликав Шредера піти з бізнесу в Росії на тлі отруєння Навального
На думку Рааба, потрібно провести розслідування за підтримки Організації з заборони хімічної зброї, в якому Росія повинна співпрацювати.
Британський міністр також підкреслив, що використання речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою країни.
Використання хімічної зброї в такому контексті – це чистої води гангстеризм, а у Росії є міжнародні зобов'язання не використовувати подібні речовини,
– додав він.
Цікаво Ураження організму може бути досить серйозним, – розробник "Новачка" про отруєння Навального
Що інші країни кажуть про отруєння Навального
- Німеччина пригрозила Росії "Північним потоком-2" та закликала брати участь у розслідуванні отруєння Навального.
- Швеція публічно засудила отруєння російського опозиціонера Олексія Навального та заявив, що Росія у такий спосіб намагалася закрити рота опозиції.
- НАТО не сумнівається у висновку берлінських лікарів, що Навального отруїли "Новачком" саме на території Росії, а також вважають це жахливим замахом на життя Навального.
- Загалом позиція України цілком конкретна – цей злочин не може залишитися безкарним і проти Росії треба ввести санкції.