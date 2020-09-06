Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб заявив, що версія про причетність влади Росії до отруєння опозиціонера Олексія Навального видається найбільш правдоподібною.

Очільник міністерства закордонних справ Великої Британії переконаний, що Росія повинна співпрацювати у межах розслідування. Про це Рааб заявив в ефірі ВВС.

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На думку Рааба, потрібно провести розслідування за підтримки Організації з заборони хімічної зброї, в якому Росія повинна співпрацювати.

Британський міністр також підкреслив, що використання речовини групи "Новачок" не може вважатися внутрішньою справою країни.

Використання хімічної зброї в такому контексті – це чистої води гангстеризм, а у Росії є міжнародні зобов'язання не використовувати подібні речовини,

– додав він.

Зверніть увагу! Гангстеризм – це основний насильницький метод дії в системі злочинності організованої у США і деяких інших країнах. Він полягає у створенні банд, члени яких здійснюють вбивства, влаштовують підпали й пограбування, б'ють, викрадають і тероризують людей.

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