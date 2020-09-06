Німецький депутат закликав Шредера піти з бізнесу в Росії на тлі отруєння Навального
Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку у Бундестазі Йоганн Вадефул звернувся до колишнього очільника уряду Німеччини Герхарда Шредера. Вадефул закликав Шредера залишити посади в російських бізнес-структурах на тлі ситуації з отруєнням Навального.
Заява німецьких політиків
Вадефул підкреслив, що продовження співпраці Шредера з Росією означає те, що ексглава уряду Німеччини "сприймає нелюдську поведінку". Про це Вадефул заявив виданню Tagesspiegel.
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Німецький депутат зазначив, навіть попри заперечення Москви у відповідальності за отруєння Навального, колишній канцлер Німеччини не може ігнорувати це ні політично, ні морально.
Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива,
– сказав заступник голови парламентської фракції панівної політичної сили.
Він додав, що Шредер повинен негайно відмовитись від своїх обов'язків і посад у Росії. Таку позицію поділяє й депутат Омід Нуріпур.
Позиція Шредера
Сам Шредер не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю: "Роснефть" та Nord Stream AG (1 і 2), є одним з найбільших лобістів Путіна в Німеччині. За свої послуги отримує лише від "Роснефті" 600 тисяч доларів на рік.
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Що відомо про Герхарда Шредера: головне
- Наразі Шредер перебуває на службі у російських енергетичних компаніях удвічі довше, ніж був федеральним канцлером.
- Він бачить себе посередником, який культивує діалог з Росією. За всі роки він не сказав жодного критичного слова про главу російської держави Путіна – ні в контексті війни в Україні, ні після вбивства критиків Кремля в Росії, ні на тлі нападів на критиків режиму за кордоном.
- Улюбленими темами виступів Шредера є: вимоги скасувати санкції, введені ЄС через втручання Росії в Україну; надійність Росії як партнера у постачанні енергії; твердження, що мир і безпека в Європі можуть існувати лише з Росією, забуваючи при цьому про агресивну роль Москви на сході України.