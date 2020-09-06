Заступник голови парламентської фракції консервативного блоку у Бундестазі Йоганн Вадефул звернувся до колишнього очільника уряду Німеччини Герхарда Шредера. Вадефул закликав Шредера залишити посади в російських бізнес-структурах на тлі ситуації з отруєнням Навального.

Заява німецьких політиків

Вадефул підкреслив, що продовження співпраці Шредера з Росією означає те, що ексглава уряду Німеччини "сприймає нелюдську поведінку". Про це Вадефул заявив виданню Tagesspiegel.

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Німецький депутат зазначив, навіть попри заперечення Москви у відповідальності за отруєння Навального, колишній канцлер Німеччини не може ігнорувати це ні політично, ні морально.

Якщо Шредер все ще має політичну порядність та сприйняття цінностей, то подальша співпраця з компаніями та установами, які залежать від такого уряду, для нього неможлива,

– сказав заступник голови парламентської фракції панівної політичної сили.

Він додав, що Шредер повинен негайно відмовитись від своїх обов'язків і посад у Росії. Таку позицію поділяє й депутат Омід Нуріпур.

Позиція Шредера

Сам Шредер не хоче коментувати цю тему. Він має контракти на роботу та входить до керівних органів трьох великих російських компаній, підконтрольних Кремлю: "Роснефть" та Nord Stream AG (1 і 2), є одним з найбільших лобістів Путіна в Німеччині. За свої послуги отримує лише від "Роснефті" 600 тисяч доларів на рік.

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