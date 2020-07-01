Поплічник Путіна Шредер залякує ЄС через нові санкції США проти "Північного потоку-2"
США планують запровадити нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Проти цих санкцій виступив колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Він добрий друг президента Росії Володимира Путіна та голова ради директорів компанії "Роснефть". А також головою наглядової ради компанії Nord Stream 2, яка є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2".
Шредер вважає, що нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" свідчать, що американці розривають трансатлантичне партнерство. Окрім того, це є "атака на європейську економіку, неприпустиме посягання на суверенітет ЄС і енергетичну безпеку Західної Європи". Таку думку Шредер висловив у своїй заяві під час публічного слухання Економічного комітету в німецькому Бундестазі, пише газета Handelsblatt.
Нагадаємо Санкції проти газопроводу "Північний потік-2" включили в проєкт оборонного бюджету США
Чим Шредер лякає Європу
Шредер у своїй заяві він переконує, що США накладають санкції лише на європейські компанії, а не на російські.
"Більше як 120 компаній у секторах суднобудування, машинобудування, навколишнього середовища та безпеки, які працюють або працювали з" Північним потоком-2 ", безпосередньо зазнають впливу. За кожною з цих компаній є європейські робочі місця, які перебувають під загрозою", – переконаний Шредер.
"Незалежність" Шредера
На виступ в Бундестаг Шредера запросив голова економічного комітету Клаус Ернст, який є представником партії лівих поглядів Die Linke. Шредер мав бути як експерт на цьому засіданні. При цьому німецькі видання відзначають, що Шредер не може таким бути, адже є зацікавленою стороною. Він є головою ради директорів "Північного потоку 2" і нещодавно був переобраний на посаду голови наглядової ради російської нафтової компанії "Роснефть".