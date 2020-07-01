США планують запровадити нові санкції проти газопроводу "Північний потік-2". Проти цих санкцій виступив колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер. Він добрий друг президента Росії Володимира Путіна та голова ради директорів компанії "Роснефть". А також головою наглядової ради компанії Nord Stream 2, яка є оператором проєкту газопроводу "Північний потік-2".

Шредер вважає, що нові санкції США проти російського газопроводу "Північний потік-2" свідчать, що американці розривають трансатлантичне партнерство. Окрім того, це є "атака на європейську економіку, неприпустиме посягання на суверенітет ЄС і енергетичну безпеку Західної Європи". Таку думку Шредер висловив у своїй заяві під час публічного слухання Економічного комітету в німецькому Бундестазі, пише газета Handelsblatt.

Нагадаємо Санкції проти газопроводу "Північний потік-2" включили в проєкт оборонного бюджету США

Чим Шредер лякає Європу

Шредер у своїй заяві він переконує, що США накладають санкції лише на європейські компанії, а не на російські.

"Більше як 120 компаній у секторах суднобудування, машинобудування, навколишнього середовища та безпеки, які працюють або працювали з" Північним потоком-2 ", безпосередньо зазнають впливу. За кожною з цих компаній є європейські робочі місця, які перебувають під загрозою", – переконаний Шредер.

Важливо! Насправді США ввели санкції проти "Північного потоку-2" в кінці 2019 року. Компанії, що будували газопровід, відмовилися від продовження робіт на фоні санкцій. У червні 2020 року сенатори внесли законопроєкт про нові санкції проти будівництва газопроводу. Вони запропонували розширити обмеження на всі судна, які беруть участь в роботі, а також на тих, хто надає страхові та портові послуги. Інший законопроєкт був внесений до Палати представників. Він, на відміну від документа сенаторів, не містить санкцій проти європейських компаній, які надають послуги з тестування, інспекції та сертифікації трубопроводу. Сенат і Палата представників Конгресу представляють свої варіанти оборонного бюджету. Потім вони об'єднуються погоджувальною комісією, після чого обидві палати голосують за остаточний варіант, який направляється президенту на підпис.

"Незалежність" Шредера

На виступ в Бундестаг Шредера запросив голова економічного комітету Клаус Ернст, який є представником партії лівих поглядів Die Linke. Шредер мав бути як експерт на цьому засіданні. При цьому німецькі видання відзначають, що Шредер не може таким бути, адже є зацікавленою стороною. Він є головою ради директорів "Північного потоку 2" і нещодавно був переобраний на посаду голови наглядової ради російської нафтової компанії "Роснефть".