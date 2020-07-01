Американські сенатори включили додаткові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2" в оборонний бюджет США. Тепер його мають підтримати в Палаті представників, після чого він буде направлений на підпис президенту.

В США будівництво газопроводу "Північного потоку-2" вважають "інструментом примусу", який націлений на посилення залежності Польщі та України від російського газу, пише 24 канал.

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"Путін хоче використовувати газопровід" Північний потік-2" як інструмент примусу. Він хоче закласти бомбу під нашими союзниками в Україні та Польщі і збільшити залежність від російського газу. Я пишаюся тим, що став співавтором санкцій, спрямованих на припинення будівництва газогону, і аплодую Сенату за включення цього пріоритету в бюджет національної оборони", - написав сенатор Стів Вомак.

Putin wants to use the Nord Stream 2 Pipeline as a tool of coercion. He wants to undermine our allies in Ukraine and Poland & increase reliance on Russian gas. I'm proud to cosponsor sanctions to stop its construction & applaud the Senate for including this priority in the NDAA. — Rep. Steve Womack (@rep_stevewomack) June 30, 2020

Пропозиція внести санкції щодо газопроводу в проєкт оборонного бюджету США на 2020-2021 фінансовий рік, який почнеться 1 жовтня, внесла та ж група сенаторів, що підготувала законопроєкт про їх розширення: Тед Круз, Джинн Шейхін, Том Коттон, Рон Джонсон і Джон Баррассо. На їхню думку, це прискорить реалізацію введення обмежень і сприятиме "забезпеченню національної безпеки" США.

Які санкції передбачені проти "Північного потоку-2"

Будівництво "Північного потоку-2" на даний час припинено через санкції США щодо європейських підрядників, які набули чинності в грудні 2019 року. Вони були націлені на компанії, чиї судна безпосередньо ведуть прокладку труб під водою. Вони передбачають заборону на в'їзд до Сполучених Штатів для представників цих компаній, а також заморожування будь-яких активів на території країни.

Нові санкції спрямовані проти страховиків суден та сервісні компанії, що виконують геодезичні, траншейні, зварювальні та інші роботи. Під санкції потрапляють також компанії, які здійснюють тестування та сертифікацію проєкту, без чого він не може бути введений в експлуатацію.

Коли санкції можуть бути прийняті

Сенат і Палата представників Конгресу представляють свої варіанти оборонного бюджету. Потім вони об'єднуються погоджувальною комісією, після чого обидві палати голосують за остаточний варіант, який направляється президенту на підпис.