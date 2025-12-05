Досі безвісти зниклими вважаються п'ятеро людей. Про це розповідає 24 Канал із посиланням на 20 хвилин Тернопіль.

Що відомо про зниклих після ракетного удару?

Після російської атаки по житловому будинку на вулиці Стуса у Тернополі 5 людей вважаються зниклими безвісти, серед них чотирирічна дівчинка.

Родичі стверджують, що доля Ніни та її 28-річного сина Павла Дячунів досі невідома, однак останки батька, який перебував у квартирі на момент удару, рятувальникам уже вдалось ідентифікувати. Відомо, що Павло лише нещодавно повернувся зі служби під Покровськом, аби доглядати хворого батька, який після інсульту був паралізований, та допомагати мамі. Чоловік повернувся на роботу, де працював ще до війни.

Знайома сім'ї стверджує, що на момент вибуху всі троє були у квартирі. Тож вона не полишає надії знайти бодай щось.

Також продовжуються пошуки Тетяни Попик та її маленької донечки Софії, якій у серпні виповнилось лише 4 рочки. Разом із ними у квартирі під час вибуху була ще мати Тетяни – 54-річна Галина Мацьків. Тіло бабусі рятувальники змогли знайти першим. Жінку поховали 25 листопада у Церкві Архистратига Михаїла, де під час панахиди молились і за упокій Тетяни та Софійки, яких досі не знайшли під завалами.

Тетяна працювала головним спеціалістом фінансово-господарського відділу Департаменту капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації.

Тернополянин Ігор Черепанський щодня був присутній під час пошуково-рятувальної операції ДСНС – він чекав хоч якусь звістку про свою 82-річну прабабусю Валентину Гриняк. Чоловік розповідає, що бабуся мешкала на 6 поверсі ще з 1982 року, однак дуже рідко спускалась в укриття під час тривоги, мовляв: "та куди я буду бігати у підвал".

Я маю надію, що вона не мучилася, що це сталося раптово – і від цього мені трохи легше. Шмат ракети знайшли там, де було її ліжко,

– розповів правнук Валентини.

Ігор згадує бабусю як добру та світлу людину – вона була педагогом та залишила дуже теплі спогади.

Рятувальники продовжують пошуки та ідентифікацію безперервно. Складність роботи зумовлена масштабними руйнуваннями.

Що відомо про атаку на Тернопіль 19 листопада?