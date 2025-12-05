До сих пор без вести пропавшими считаются пять человек. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на 20 минут Тернополь.

Что известно о пропавших после ракетного удара?

После российской атаки по жилому дому на улице Стуса в Тернополе 5 человек считаются пропавшими без вести, среди них четырехлетняя девочка.

Родственники утверждают, что судьба Нины и ее 28-летнего сына Павла Дячунов до сих пор неизвестна, однако останки отца, который находился в квартире на момент удара, спасателям уже удалось идентифицировать. Известно, что Павел только недавно вернулся со службы под Покровском, чтобы ухаживать за больным отцом, который после инсульта был парализован, и помогать маме. Мужчина вернулся на работу, где работал еще до войны.

Знакомая семьи утверждает, что на момент взрыва все трое были в квартире. Поэтому она не оставляет надежды найти хоть что-то.

Также продолжаются поиски Татьяны Попик и ее маленькой дочери Софии, которой в августе исполнилось всего 4 годика. Вместе с ними в квартире во время взрыва была еще мать Татьяны – 54-летняя Галина Мацкив. Тело бабушки спасатели смогли найти первым. Женщину похоронили 25 ноября в Церкви Архистратига Михаила, где во время панихиды молились и за упокой Татьяны и Софийки, которых до сих пор не нашли под завалами.

Татьяна работала главным специалистом финансово-хозяйственного отдела Департамента капитального строительства Тернопольской областной государственной администрации.

Тернополянин Игорь Черепанский ежедневно присутствовал во время поисково-спасательной операции ГСЧС – он ждал хоть какую-то весть о своей 82-летней прабабушке Валентине Гриняк. Мужчина рассказывает, что бабушка жила на 6 этаже еще с 1982 года, однако очень редко спускалась в укрытие во время тревоги, мол: "да куда я буду бегать в подвал".

Я надеюсь, что она не мучилась, что это произошло внезапно – и от этого мне немного легче. Кусок ракеты нашли там, где была ее кровать,

– рассказал правнук Валентины.

Игорь вспоминает бабушку как доброго и светлого человека – она была педагогом и оставила очень теплые воспоминания.

Спасатели продолжают поиски и идентификацию непрерывно. Сложность работы обусловлена масштабными разрушениями.

Что известно об атаке на Тернополь 19 ноября?