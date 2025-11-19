Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на президента Зеленського.

Скільки загиблих та постраждалих у Тернополі?

У Тернополі росіяни влучили у житлові дев'ятиповерхівки. На місці атаки виникли пожежі, руйнування будинків – значні.

"Під завалами можуть бути люди. Усі необхідні служби працюють на місцях, кожне життя намагаються врятувати", – написав Зеленський.

Станом на 9:23 відомо про 9 загиблих.

Окрім того, є десятки постраждалих. Як уточнила прем'єрка Юлія Свириденко, йдеться про 22 особи.