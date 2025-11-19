24 Канал зібрав інформацію про це.
Де в Україні аварійні відключення світла?
️Графіки аварійних знеструмлень у повному обсязі ввели на Прикарпатті.
Нагадаємо, графіки аварійних відключень світла застосовують екстрено у випадку дефіциту обсягів електроенергії. Вони не мають визначеної тривалості та скасовуються лише після відповідної вказівки.
За командою НЕК "Укренерго" з 8:00 по Тернопільській області теж ввели в дію 10 черг графіків аварійних відключень. Діятимуть вони до окремого розпорядження.
Така ж ситуація й у Львівській області.
Це вимушений крок через те, що ворог атакував низку енергооб'єктів по всій державі. Якщо роботу системи не вдасться оперативно стабілізувати, на жаль, доведеться застосовувати графіки погодинних відключень,
– зазначили у Львівській ОВА.
Водночас у Львівобленерго додали графік погодинних відключень.
Відключення світла на Львівщині / Фото Львівобленерго
Екстрені графіки аварійних відключень ввели також у Волинській області.
Тим часом у Рівненській області Укренерго дало команду запровадити графік погодинних відключень електроенергії.
Він виглядає наступним чином:
підчерга 1.1. – 09:00 – 12:00
підчерга 1.2. – 09:00 – 12:00
підчерга 2.1. – 09:00 – 12:00
підчерга 2.2. – 09:00 – 12:00
підчерга 3.1. – 09:00 – 12:00
Звертаю увагу, це попередньо запланований графік. Він може змінюватися в залежності від коригування доведених лімітів,
– зазначив голова ОВА Віталій Коваль.
Що відомо про атаку 19 листопада?
Росія атакувала Львів та область дронами та ракетами. Постраждав енергооб'єкт, деревообробне підприємство і складське приміщення. Попередньо, жертв та потерпілих немає. Однак, у Львові повідомляють про зміни руху транспорту.
Під прицілом ворога була й Івано-Франківщина. Туди теж летіли ракети та "Шахеди". Зокрема, вони прямували курсом на Бурштин. В ОВА розповіли, що в Івано-Франківському районі постраждали 3 людини, серед них – 2 дітей. Відомо про пошкодження одного домогосподарства.
А у Тернополі росіяни влучили у багатоповерхівку. На місці працюють відповідні служби. У місті також є ускладнення в русі громадського транспорту.