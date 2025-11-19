У місті є тимчасові зміни в русі транспорту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.
Які зміни у русі транспорту у Львові?
Через повітряну тривогу, яка тривала приблизно 4 години, та наслідками атаки станом на 7:28 було перекрито рух на перехресті вулиць Зелена – Сихівська.
Тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова.
Також тимчасово перекрито міст на вулиці Городоцькій.
Автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об'їзд вулицею Конюшинною.
Окрім того, у соцмережах місцеві пишуть про перебої зі світлом.
Що відомо про атаку на Львівщину 19 листопада?
Росія атакувала Львівщину дронами та ракетами. Перший гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35. О 6:32 та 7:39 знову було гучно.
В ОВА розповіли, що в області постраждав енергооб'єкт. Також руйнувань зазнали деревообробне підприємство і складське приміщення. Спалахнула пожежа.
- За попередніми даними, минулося без жертв й потерпілих.