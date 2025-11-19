У місті є тимчасові зміни в русі транспорту. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.

Дивіться також Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза

Які зміни у русі транспорту у Львові?

Через повітряну тривогу, яка тривала приблизно 4 години, та наслідками атаки станом на 7:28 було перекрито рух на перехресті вулиць Зелена – Сихівська.

Тролейбуси №31 тимчасово їдуть за схемою маршруту №24 у напрямку Сихова.

Також тимчасово перекрито міст на вулиці Городоцькій.

Автобусні маршрути №84, 52, 14 та 92 здійснюють об'їзд вулицею Конюшинною.

Окрім того, у соцмережах місцеві пишуть про перебої зі світлом.

Що відомо про атаку на Львівщину 19 листопада?