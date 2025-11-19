В городе есть временные изменения в движении транспорта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на городского голову Львова Андрея Садового.

Какие изменения в движении транспорта во Львове?

Из-за воздушной тревоги, которая длилась примерно 4 часа, и последствиями атаки по состоянию на 7:28 было перекрыто движение на перекрестке улиц Зеленая – Сиховская.

Троллейбусы №31 временно едут по схеме маршрута №24 в направлении Сихова.

Также временно перекрыт мост на улице Городоцкой.

Автобусные маршруты №84, 52, 14 и 92 осуществляют объезд по улице Конюшинной.

Кроме того, в соцсетях местные пишут о перебоях со светом.

Что известно об атаке на Львовскую область 19 ноября?