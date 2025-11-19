Зараз триває масована повітряна атака на Україну. 24 Канал пише, що сталося у Львові.
Що відомо про атаку на Львів із повітря 19 листопада?
Гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35 зранку 19 листопада. Перед цим Повітряні сили у соціальних мережах інформували про наближення ударних безпілотників російської армії до міста.
Моніторингові спільноти вказували, що "Шахедів" було щонайменше два. Також очільник Львівської ОВА раніше застерігав, що два ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівщини з Волині та Тернопільщини.
Надалі дрони продовжували рухати у бік Львівщини. Загалом на Заході виникла небезпечна ситуація та загроза не тільки ударів БпЛА, а й крилатих ракет. Міський голова Луцька писав, що перед цим ворог проводив космічну розвідку регіону.
Де вже пролунали вибухи вночі 19 листопада?
- Цієї ночі БпЛА масовано атакували Харків. 19 дронів вдарили по місту, фіксували низку влучань. Є руйнування у житловому будинку, пошкоджений супермаркет "Сільпо", постраждали понад 30 людей.
- Також ворог вдарив по Київській області дронами та Одеському регіону, там чули вибухи та роботу ППО.