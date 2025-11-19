Зараз триває масована повітряна атака на Україну. 24 Канал пише, що сталося у Львові.

Хронологія атаки Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза

Що відомо про атаку на Львів із повітря 19 листопада?

Гучний вибух у Львові було чутно близько 05:35 зранку 19 листопада. Перед цим Повітряні сили у соціальних мережах інформували про наближення ударних безпілотників російської армії до міста.

Моніторингові спільноти вказували, що "Шахедів" було щонайменше два. Також очільник Львівської ОВА раніше застерігав, що два ворожі безпілотники зайшли у повітряний простір Львівщини з Волині та Тернопільщини.

Надалі дрони продовжували рухати у бік Львівщини. Загалом на Заході виникла небезпечна ситуація та загроза не тільки ударів БпЛА, а й крилатих ракет. Міський голова Луцька писав, що перед цим ворог проводив космічну розвідку регіону.

Де вже пролунали вибухи вночі 19 листопада?