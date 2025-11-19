Зокрема, мовиться про Волинь – про це написав у телеграмі міський голова Луцька Ігор Поліщук. 24 Канал пише, що відомо на цей момент.
Хронологія атаки Масована атака на Україну – летять крилаті ракети й "Шахеди": де найбільша загроза
Що відомо про загрозу ракетного обстрілу Заходу України 19 листопада?
Уночі 19 листопада ворог застосував проти України сотні ударних дронів, вже постраждали Харків та інші регіони. Водночас близько 3 ранку стало відомо про значну кількість бортів стратегічної авіації у повітрі, мовиться про Ту-95МС. А після 4 години російська армія з моря запустила крилаті ракети типу "Калібр".
На цьому тлі міський голова Луцька Ігор Поліщук опублікував повідомлення у своєму каналі в телеграмі з попередженням про особливу загрозу.
За наявною інформацією, напередодні ворог активно проводив космічну розвідку, серед іншого й щодо території нашої громади,
– зазначив мер.
Він закликав людей зважати на сигнал повітряної тривоги та перебувати у безпечних місцях.
Додамо, що монітори нарахували близько пів сотні дронів, які на момент публікації прямують саме на західні області України. "Калібри" та Х-101 з авіації ворог останнім часом також застосовував для дальніх ударів.
Зауважте, оперативно про повітряні тривоги, удари безпілотників, ракетні загрози, балістичні, а також про наслідки російських повітряних атак ви можете прочитати у телеграмі 24 Каналу.
Де вже пролунали вибухи вночі 19 листопада?
- Цієї ночі найбільше постраждав Харків. Під два десятки БпЛА вдарили по місту, є влучання, внаслідок чого виникли руйнування у житловому будинку, супермаркеті "Сільпо" та на інших локаціях. Постраждали три десятки людей.
- Також росіяни атакували Київську область дронами, та Одеську область – звідти надходили повідомлення про вибухи та роботу ППО.