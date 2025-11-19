В частности, говорится о Волыни – об этом написал в телеграме городской голова Луцка Игорь Полищук. 24 Канал пишет, что известно на данный момент.

Хронология атаки Массированная атака на Украину – летят крылатые ракеты и "Шахеды": где наибольшая угроза

Что известно об угрозе ракетного обстрела Запада Украины 19 ноября?

Ночью 19 ноября враг применил против Украины сотни ударных дронов, уже пострадали Харьков и другие регионы. В то же время около 3 утра стало известно о значительном количестве бортов стратегической авиации в воздухе, говорится о Ту-95МС. А после 4 часов российская армия с моря запустила крылатые ракеты типа "Калибр".

На этом фоне городской голова Луцка Игорь Полищук опубликовал сообщение в своем канале в телеграме с предупреждением об особой угрозе.

По имеющейся информации, накануне враг активно проводил космическую разведку, среди прочего и по территории нашей общины,

– отметил мэр.

Он призвал людей учитывать сигнал воздушной тревоги и находиться в безопасных местах.

Добавим, что мониторы насчитали около полусотни дронов, которые на момент публикации направляются именно на западные области Украины. "Калибры" и Х-101 из авиации враг в последнее время также применял для дальних ударов.

Заметьте, оперативно о воздушных тревогах, удары беспилотников, ракетные угрозы, баллистические, а также о последствиях российских воздушных атак вы можете прочитать в телеграме 24 Канала.

Где уже прозвучали взрывы ночью 19 ноября?