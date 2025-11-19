Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию (КОВА).
Что известно о взрывах на Киевщине 19 ноября?
В 00:24 в КОВА рассказали, что в области работает ПВО.
Зафиксировано движение вражеских БПЛА! В регионе работают силы ПВО,
– написали там.
В КОВА не привели никаких деталей, но призвали жителей Киевщины:
- не фотографировать и не снимать работу наших защитников;
- не пренебрегать правилами безопасности;
- оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Интересно, что Воздушные силы не писали об опасности для Киевской области. В их сообщениях фигурировали другие – Сумская, Полтавская, Харьковская, Одесская, Николаевская.
Также следует сказать, что тревога охватила не все районы Киевщины. Ее объявили в Бориспольском, Броварском, Вышгородском, Обуховском, Белоцерковском районах. То есть в Фастовском и Бучанском пока нет тревоги.
Узнать, где есть тревога в Украине сейчас, можно на онлайн-карте тревог. Но помните, что она обновляется автоматически, поэтому данные на ней могут не совпадать с текстом выше.
Пройдите в укрытие, если в вашем регионе тревога! Не пренебрегайте безопасностью!
В Харькове слышали 17 взрывов
Город попал под жестокую атаку. Там ударили по многоэтажке и рядом с медицинским учреждением. Среди раненых есть врач.
Из подъезда поврежденного дома эвакуируют жителей. На местах работают медики и спасатели.