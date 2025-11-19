Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).
Що відомо про вибухи на Київщині 19 листопада?
О 00:24 в КОВА розповіли, що в області працює ППО.
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,
– написали там.
В КОВА не навели жодних деталей, але закликали жителів Київщини:
- не фотографувати та не знімати роботу наших захисників;
- не нехтувати правилами безпеки;
- залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.
Цікаво, що Повітряні сили не писали про небезпеку для Київської області. В їхніх повідомленнях фігурували інші – Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська.
Також слід сказати, що тривога охопила не всі райони Київщини. Її оголосили в Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Обухівському, Білоцерківському районах. Тобто у Фастівському та Бучанському поки що немає тривоги.
Дізнатися, де є тривога в Україні зараз, можна на онлайн-карті тривог. Але пам'ятайте, що вона оновлюється автоматично, тому дані на ній можуть не збігатися з текстом вище.
Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!
У Харкові чули 17 вибухів
Місто потрапило під жорстоку атаку. Там влучили в багатоповерхівку та поруч із медичним закладом. Серед поранених є лікар.
З під'їзду пошкодженого будинку евакуюють жителів. На місцях працюють медики та рятувальники.