Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію (КОВА).

Дивіться також "Шахеди" одночасно б'ють по різних регіонах: деталі нової атаки на Україну

Що відомо про вибухи на Київщині 19 листопада?

О 00:24 в КОВА розповіли, що в області працює ППО.

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО,

– написали там.

В КОВА не навели жодних деталей, але закликали жителів Київщини:

не фотографувати та не знімати роботу наших захисників;

не нехтувати правилами безпеки;

залишатися в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Цікаво, що Повітряні сили не писали про небезпеку для Київської області. В їхніх повідомленнях фігурували інші – Сумська, Полтавська, Харківська, Одеська, Миколаївська.

Також слід сказати, що тривога охопила не всі райони Київщини. Її оголосили в Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Обухівському, Білоцерківському районах. Тобто у Фастівському та Бучанському поки що немає тривоги.

Дізнатися, де є тривога в Україні зараз, можна на онлайн-карті тривог. Але пам'ятайте, що вона оновлюється автоматично, тому дані на ній можуть не збігатися з текстом вище.

Пройдіть в укриття, якщо у вашому регіоні тривога! Не нехтуйте безпекою!

У Харкові чули 17 вибухів