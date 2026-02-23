Про таке поінформували в Нацполіції.

Що відомо про вибух у Миколаєві?

Інцидент стався близько 18:10 на території зачиненої автозаправної станції. Унаслідок цього травмовано семеро працівників Управління патрульної поліції, які прибули туди на перезмінку та залишили на майданчику свої автомобілі.

Двоє правоохоронців перебувають у тяжкому стані – медики наразі борються за їхні життя. Подію розглядають як навмисну атаку на правоохоронну систему з метою розхитування внутрішньої ситуації в державі.

Нагадаємо, подібне сталося вночі 22 лютого у Львові. Там загинула поліціянтка, ще 25 людей отримали поранення.

Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави,

– йдеться у повідомленні поліції.

Наслідки вибуху в Миколаєві: дивіться фото поліції

Зі свого боку президент Зеленський уточнив, що слідство з'ясовує обставини інциденту, перевіряється також версія можливого теракту. Глава держави доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей.

Водночас очільник МВС України Ігор Клименко в коментарі для "РБК-Україна" повідомив, що на місці події працюють вибухотехніки. Наразі уточнюється, що стало причиною вибуху.

Найбільше мене на даний момент цікавить стан патрульних. Доручив зараз визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати,

– додав він.

