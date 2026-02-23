Про таке поінформували в Нацполіції.
Що відомо про вибух у Миколаєві?
Інцидент стався близько 18:10 на території зачиненої автозаправної станції. Унаслідок цього травмовано семеро працівників Управління патрульної поліції, які прибули туди на перезмінку та залишили на майданчику свої автомобілі.
Двоє правоохоронців перебувають у тяжкому стані – медики наразі борються за їхні життя. Подію розглядають як навмисну атаку на правоохоронну систему з метою розхитування внутрішньої ситуації в державі.
Нагадаємо, подібне сталося вночі 22 лютого у Львові. Там загинула поліціянтка, ще 25 людей отримали поранення.
Це не збіг. Ворог прицільно намагається вбивати українських поліцейських, які щодня стоять на захисті людей і держави,
– йдеться у повідомленні поліції.
Наслідки вибуху в Миколаєві: дивіться фото поліції
Зі свого боку президент Зеленський уточнив, що слідство з'ясовує обставини інциденту, перевіряється також версія можливого теракту. Глава держави доручив Національній поліції та Службі безпеки інформувати суспільство щодо необхідних деталей.
Водночас очільник МВС України Ігор Клименко в коментарі для "РБК-Україна" повідомив, що на місці події працюють вибухотехніки. Наразі уточнюється, що стало причиною вибуху.
Найбільше мене на даний момент цікавить стан патрульних. Доручив зараз визначитися, чи потрібно когось транспортувати на лікування до Києва. Мені постійно доповідають, тримаю на контролі. Будемо інформувати,
– додав він.
У ніч на 22 лютого у центрі Львова неподалік торговельного центру "Магнус" пролунали кілька сильних вибухів. Справу кваліфікували як теракт, за неї взялася СБУ. Внаслідок інциденту загинула 23-річна патрульна Вікторія Шпилька, а кількість постраждалих сягнула 25 осіб. Серед травмованих – як правоохоронці, так і цивільні, зокрема неповнолітній.
Варто зазначити, що вибухи пролунали після прибуття патрульних на виклик щодо можливого проникнення в магазин. За попередньою версією, застосовано саморобні вибухові пристрої.
Підозрювана у теракті прибула з Рівненської області, вона самостійно виготовила вибухівку за інструкціями російських спецслужб. Її затримали в контрольованому прикордонному районі міста Старий Самбір.
У понеділок, 23 лютого, Галицький суд Львова обрав для підозрюваної запобіжний захід. Так, її триматимуть під вартою 60 діб без права внесення застави – до 22 квітня 2026 року. Вона може сісти на довічне.
Ірина Саветіна (саме так звуть жінку) буцімто не знала, що вказівки їй надавала людина з Росії. У суді вона розповіла, що зв'язок із куратором був налагоджений більше ніж за тиждень до вибуху. За виконане завдання їй обіцяли винагороду у розмірі 2 тисяч доларів.