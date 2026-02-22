Про таке поінформував депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Що відомо про ймовірну підривницю?

За попередніми даними, імовірна виконавиця теракту є громадянкою України та приїхала до Львова з іншої області. Зінкевич також повідомив, що основна версія правоохоронців – вплив російськиї спецслужб.

Інші учасники теракту встановлюються,

– додав він.

До того ж, як розповів журналіст Віталій Глагола, підозрювану у скоєнні теракту у Львові затримали в Самборі під час спроби виїхати за межі області.

Попередньо встановлено, що вибуховий пристрій вона виготовила самостійно, діючи за детальними дистанційними інструкціями кураторів російської ФСБ, які, ймовірно, її завербували. Водночас правоохоронці проводять слідчі дії ще в одному регіоні поза межами Львівської області.

Які наслідки підриву?