Кількість постраждалих зросла до 24 осіб – більшість перебуває у важкому стані. Про це повідомив очільник Львівської ОВА Максим Козицький.
Скільки людей постраждало внаслідок теракту?
Очільник ОВА повідомив, що внаслідок нічного теракту в центрі Львова постраждали 23 особи. За попередніми даними, у всіх постраждалих медики діагностували мінно-вибухові травми різного ступеня тяжкості.
На жаль, є смертельний випадок – загинула 23-річна поліцейська.
Наразі постраждалі перебувають під наглядом лікарів та отримують необхідну допомогу.
24 Канал намагається отримати коментар від речниці медзакладів щодо стану здоров'я постраждалих.
Що відомо про теракт у Львові?
Близько 00:30 22 лютого поліція отримала повідомлення про нібито проникнення до магазину на вулиці Данилишина. Втім після прибуття на місце події прогримів вибух, а згодом іще один.
За даними поліції, здетонували саморобні вибухові пристрої.
Розслідуватиме цю справу Управління СБУ у Львівській області. Винуватцям загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.