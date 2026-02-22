Про це написав міський голова Андрій Садовий. Розповідаємо, яка є інформація про постраждалих.

Що відомо про постраждалих у Львові після теракту 22 лютого?

Уночі, невдовзі після півночі на початку доби 22 лютого, у Львові стався вибух, і потім ще кілька. Повітряної тривоги в цей час не було.

Міський голова Львова Андірй Садовий о 01:41 у соціальних мережах написав, що це був теракт.

Наразі 14 постраждалих госпіталізовано. Лікарі надають усю необхідну допомогу,

– зазначив він.

На місці події працюють правоохоронці та всі інші необхідні служби. Мер наголосив, що слід довіряти тільки офіційній інформації.

У мережі місцеві телеграми також писали, що є загиблі. Національна поліція України невдовзі перед тим вказувала, що внаслідок вибухів у Львові є загиблі та поранені правоохоронці.