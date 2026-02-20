Про це повідомила матір бійця, фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька.
Дивіться також Життя обірвалось раптово: відійшов у вічність військовий з Франківщини Богдан Саків
Що відомо про загибель "Лемберґа"?
Олена Чернінька 20 лютого розповіла, що дізналась про загибель свого сина. Це підтвердила ДНК-експертиза.
Стоп пошук! На щиті! Збіг порівняльної молекулярної експертизи 99,9999%... Щойно подзвонили з Чернігівського моргу,
– написала Чернінька.
За її словами, військового поховають у Львові приблизно за два тижні. А тіло було передане в результаті обміну в серпні минулого року.
Нагадаємо, Олена Чернінька у 2024 році видала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" у пам'ять про сина.
24 Канал висловлює щирі співчуття рідним та близьким Героя. Вічна пам'ять і шана Михайлу!
Де служив "Лемберґ" та що про нього відомо?
Раніше пресофіцерка 93-ї ОМБр Ірина Рибакова підтвердила "Слідство.Інфо", що Сцельніков служив у розвідці 3-го механізованого батальйону. За її словами, військовий загинув у травні 2023 року на Донеччині.
Матір "Лемберґа" пояснювала ЗМІ, що тіло її сина не могли евакуювати з-під Бахмута, тому тривалий час він офіційно вважався зниклим безвісти.
Раніше повідомлялось, розслідувачі hromadske дізнались, що підозрюваний у вбивстві Андрія Парубія є батьком "Лемберґа". Проте Чернінька наголосила, що сама виховувала сина та не підтримувала стосунків із затриманим понад 20 років.