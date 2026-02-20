Про це повідомила матір бійця, фотохудожниця зі Львова Олена Чернінька.

Що відомо про загибель "Лемберґа"?

Олена Чернінька 20 лютого розповіла, що дізналась про загибель свого сина. Це підтвердила ДНК-експертиза.

Стоп пошук! На щиті! Збіг порівняльної молекулярної експертизи 99,9999%... Щойно подзвонили з Чернігівського моргу,

– написала Чернінька.

За її словами, військового поховають у Львові приблизно за два тижні. А тіло було передане в результаті обміну в серпні минулого року.

Нагадаємо, Олена Чернінька у 2024 році видала книгу "Лемберґ: мамцю, ну не плач" у пам'ять про сина.

Де служив "Лемберґ" та що про нього відомо?