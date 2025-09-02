Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Слідство.Інфо".

Читайте також Ймовірному вбивці Парубія обрали запобіжний захід: перші заяви підозрюваного

Що відомо про сина підозрюваного у вбивстві?

52-річного львів'янина Михайла Сцельнікова, якого підозрюють у вбивстві Андрія Парубія, суд відправив під варту на 60 діб без права внесення застави.

Сам чоловік не заперечив цьому рішенню та заявив, що це була "особиста помста українській владі". Він також додав, що хоче, аби його обміняли та він поїхав у Росію шукати тіло свого сина – українського військового, який зник безвісти на Бахмутському напрямку.

На сайті Clarity-Project журналісти "Слідства.Інфо" виявили інформацію про військового Михайла-Віктора Сцельнікова, якого оголосили зниклим безвісти у травні 2023 року в Бахмуті.

Пресофіцерка 93 ОМБр Ірина Рибакова підтвердила, що Сцельніков із позивним "Лемберґ" служив у розвідці 3-го механізованого батальйону та загинув на Донеччині.