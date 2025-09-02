За даними ЗМІ, 2 вересня чоловіку обиратимуть запобіжний захід, передає 24 Канал.

Дивіться також У Нацполіції та СБУ відповіли, чи звертався до них Парубій по охорону

Що чекає на підозрюваного у вбивстві Парубія?

Судове засідання відбудеться о 13:00 в Галицькому районному суді міста Львова.

Зауважимо, що дії зловмисника кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме:

за частиною 1 статті 115 (умисне вбивство) – покарання до 15 років позбавлення волі.

за частиною 1 статті 263 (незаконне поводження зі зброєю) – покарання від 3 до 7 років.

Раніше керівник повідомив, що проситиме для нападника безальтернативний запобіжний захід, а саме тримання під вартою без можливості внесення застави.