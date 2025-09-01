Правоохоронці провели брифінг у Львові щодо затримання підозрюваного у вбивстві колишнього Голови Верховної Ради. Вони розповіли детальніше про нападника, передає 24 Канал.

Дивіться також З'явилися фото ймовірного вбивці Парубія

Що відомо про ймовірного вбивцю Андрія Парубія?

Так, відомо, що львів'янин не мав постійного місця роботи. Він підробляв на випадкових заробітках. Водночас у поліції підкреслили, що кур'єром служби доставки Glovo підозрюваний не був.

Нагадаємо! Вбивця Андрія Парубія був одягнутий як кур'єр Glovo.

Правоохоронці не виключають версії, що підозрюваний планував виїхати за межі України. Це ще перевіряється. Про те, чи мав чоловік спільників, наразі інформації немає.

У поліції запевнили, що злочин не був спонтанний, а ретельно готувався і не один місяць. Ймовірно, вбивцю могли інструктувати і намагались сприяти вбивству.

Заступник голови Нацполіції Андрій Небитов зауважив, що підозрюваний мав певні обставини, за яких вчинив вбивство Андрія Парубія, однак надавати деталі щодо мотиву не став.

Правоохоронці зазначили, що для підозрюваного у вбивстві Парубія будуть просити арешт без застави, найближчим часом клопотання буде подане до суду.

Небитов підсумував, що вивчатися продовжуються різні версії, але пріоритетною є російський слід.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?