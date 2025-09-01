Так, низка телеграм-каналів пише про те, що чоловіка протягом року шантажували інформацією про місцезнаходження тіла загиблого на війні сина, передає 24 Канал із посиланням на брифінг правоохоронців.

Дивіться також У цьому злочині є російський слід, – поліція про вбивство Парубія

Чи правда, що вбивцю Парубія шантажували росіяни?

Як пишуть місцеві ЗМІ, окупанти запропонували віддати тіло в обмін на вбивство будь-якого відомого українського політика. Львів'янин обрав Парубія, бо знав, де той живе.

Замах планували вчинити ще 23 серпня. До злочину чоловік готувався майже рік. Зброю отримав від спецслужб Росії. Для відходу мав 3 машини, які потрапили на камери відеоспостереження.

Також зазначають, що чоловік, буцімто, зізнався у вбивстві. Розповів, що пістолет та телефон викинув у водойму, а одяг спалив у Винниківському лісі.

Таке складно коментувати. Ми проводимо слідчі оперативні дії, які дозволяють нам зафіксувати сам факт причетності особи до скоєння цього злочину. Щодо мотивів цієї людини, я вважаю, що правильно казати після проведення відповідних слідчих дій,

– відповів заступник начальника Нацполіції Андрій Небитов на запитання журналістів про повідомлення у мережі.

Що відомо про вбивство Андрія Парубія?