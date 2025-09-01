Так, ряд телеграмм-каналов пишет о том, что мужчину в течение года шантажировали информацией о местонахождении тела погибшего на войне сына, передает 24 Канал со ссылкой на брифинг правоохранителей.

Правда ли, что убийцу Парубия шантажировали россияне?

Как пишут местные СМИ, оккупанты предложили отдать тело в обмен на убийство любого известного украинского политика. Львовянин выбрал Парубия, потому что знал, где тот живет.

Покушение планировали совершить еще 23 августа. К преступлению мужчина готовился почти год. Оружие получил от спецслужб России. Для отхода имел 3 машины, которые попали на камеры видеонаблюдения.

Также отмечают, что мужчина, якобы, признался в убийстве. Рассказал, что пистолет и телефон выбросил в водоем, а одежду сжег в Винниковском лесу.

Такое сложно комментировать. Мы проводим следственные оперативные действия, которые позволяют нам зафиксировать сам факт причастности лица к совершению этого преступления. Относительно мотивов этого человека, я считаю, что правильно говорить после проведения соответствующих следственных действий,

– ответил заместитель начальника Нацполиции Андрей Небытов на вопрос журналистов о сообщениях в сети.

