Правоохранители провели брифинг во Львове по задержанию подозреваемого в убийстве бывшего Председателя Верховной Рады. Они рассказали подробнее о нападавшем, передает 24 Канал.

Что известно о вероятном убийце Андрея Парубия?

Так, известно, что львовянин не имел постоянного места работы. Он подрабатывал на случайных заработках. В то же время в полиции подчеркнули, что курьером службы доставки Glovo подозреваемый не был.

Напомним! Убийца Андрея Парубия был одет как курьер Glovo.

Правоохранители не исключают версии, что подозреваемый планировал выехать за пределы Украины. Это еще проверяется. О том, имел ли мужчина сообщников, пока информации нет.

В полиции заверили, что преступление не было спонтанным, а тщательно готовилось и не один месяц. Вероятно, убийцу могли инструктировать и пытались способствовать убийству.

Заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов отметил, что подозреваемый имел определенные обстоятельства, при которых совершил убийство Андрея Парубия, однако предоставлять детали относительно мотива не стал.

Правоохранители отметили, что для подозреваемого в убийстве Парубия будут просить арест без залога, в ближайшее время ходатайство будет подано в суд.

Небытов подытожил, что изучаться продолжаются разные версии, но приоритетной является российский след.

Что известно об убийстве Андрея Парубия?