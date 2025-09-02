"Я признаю, я его убил. И хочу проситься, чтобы меня обменяли на военнопленных, чтобы я мог поехать и найти тело своего сына", – заявил подозреваемый.

Он заявил, что это была "его месть украинской власти". А на вопрос, почему именно жертвой стал Парубий, он ответил, что политик "был рядом". И намекнул, что возможной его жертвой мог быть и экс-президент Петр Порошенко: "Если бы я жил в Виннице, то был бы Петя".

Также, по его словам, распространенные в медиа сообщения о том, что его шантажировали российские спецслужбы информацией о пропавшем без вести на войне сыне, является неправдой.