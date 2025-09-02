По данным СМИ, 2 сентября мужчине будут избирать меру пресечения, передает 24 Канал.

Что известно об избрании меры пресечения подозреваемому в убийстве?

Судебное заседание состоится в 13:00 в Галицком районном суде города Львова.

Заметим, что действия злоумышленника квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины, а именно:

по части 1 статьи 115 (умышленное убийство) – наказание до 15 лет лишения свободы.

по части 1 статьи 263 (незаконное обращение с оружием) – наказание от 3 до 7 лет.

Ранее руководитель сообщил, что будет просить для нападавшего безальтернативную меру пресечения, а именно содержание под стражей без возможности внесения залога.