Об сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, отвечая на вопросы журналистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг во Львове.

Смотрите также В преступлении есть российский след: полиция и СБУ рассказали о расследовании убийства Парубия

Обращался ли Парубий за охраной?

В Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны, – сказал Небытов.

Руководитель управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко, который также присутствовал на брифинге, уточнил:

"В Службу безопасности Украины – тоже самое. Обращений от Парубия не было. От его окружения тоже самое".

Комментируя информацию о возможной слежке за депутатом, начальник полиции Львовщины Александр Шляховский отметил:

"В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос, изучаем полученные нами уже доказательства. И будем готовы сказать, когда их обработаем и это не повредит следствию".

Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?