Об сообщил заместитель председателя Нацполиции Андрей Небытов, отвечая на вопросы журналистов. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на брифинг во Львове.
Обращался ли Парубий за охраной?
В Национальную полицию Андрей Парубий не обращался за предоставлением ему охраны, – сказал Небытов.
Руководитель управления СБУ во Львовской области Вадим Онищенко, который также присутствовал на брифинге, уточнил:
"В Службу безопасности Украины – тоже самое. Обращений от Парубия не было. От его окружения тоже самое".
Комментируя информацию о возможной слежке за депутатом, начальник полиции Львовщины Александр Шляховский отметил:
"В настоящее время мы прорабатываем этот вопрос, изучаем полученные нами уже доказательства. И будем готовы сказать, когда их обработаем и это не повредит следствию".
Что известно об убийстве Андрея Парубия во Львове?
Во Львове во Франковском районе 30 августа 2025 года убили бывшего председателя Верховной Рады Андрея Парубия. В результате полученных травм он погиб на месте.
Подозреваемого в убийстве уже задержали, он дал первые показания. Владимир Зеленский отметил, что ведутся неотложные следственные действия для установления обстоятельств убийства, а правоохранители работают круглосуточно.
С Парубием попрощаются в Киеве. 1 сентября в 18:30 на Майдане Независимости состоится чин прощания и вечер воспоминаний о политике.