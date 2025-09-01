Об этом сообщает 24 Канал с ссылкой на Владимира Зеленского.
Смотрите также "Волк" помогал своим товарищам: в сети показали исторические фото с Андреем Парубием
Как идет расследование убийства Парубия?
После задержания вероятного убийцы Андрея Парубия Владимир Зеленский провел разговор с генпрокурором Русланом Кравченко. Тот доложил президенту о дальнейших процессуальных шагах в отношении вероятного убийцы.
Есть первые показания подозреваемого. Сейчас проводятся дальнейшие неотложные следственные действия для установления всех обстоятельств этого убийства,
– указал Зеленский.
По словам президента, вся команда правоохранителей, работники прокуратуры продолжают работать круглосуточно.
Что известно о задержании вероятного убийцы Парубия?
- Нардепа Андрея Парубия застрелили 30 августа во Франковском районе Львова, когда тот возвращался из спортзала. Злоумышленник, одетый как курьер службы доставки Glovo, совершил 8 выстрелов и скрылся с места преступления.
- Владимир Зеленский сообщил о задержании вероятного убийцы Андрея Парубия в 00:18 1 сентября – спустя 36 часов после преступления.
- Как уточнил глава МВД Игорь Клименко, подозреваемого задержали в Хмельницкой области через 36 часов после преступления. Выйти на след преступника удалось через сутки после убийства.
- Клименко подчеркнул, что много деталей сейчас не будет. Однако он отметил, что преступление было тщательно подготовлено: изучался график передвижений погибшего, прокладывался маршрут, продумывался план побега.