Что известно об участии Андрея Парубия в объединении "Спадщина"?

Военный опубликовал фото с подготовки в Карпатах, в котором принимал участие будущий глава парламента Андрей Парубий. По словам Круковского, это был май 1996 года. Тогда Андрей Парубий он стал "мостиком", чтобы его собратья могли перейти скалы. Тогда молодые бойцы двигались с Ямельницы до Урича.



Парубий помогает другим участникам объединения перейти скалы / Фото со страницы Ореста Круковского

Соответствующее фото еще в 2013 году публиковал сам Андрей Парубий по случаю 25-й годовщины "Наследия".

Когда юноши не могли пройти через глубокую пропасть между скал, я стал на "мостик" над пропастью и юноши переходили по мне. Зато все остались живы. А друг "Сокол" на вечернем костре даже подарил мне свой конфетку в знак благодарности,

– вспоминал Парубий.

Известно, что в Объединении Украинской Молодежи "Спадщина" Парубий имел псевдоним "Волк". В лагерях и вышколах он участвовал еще с 1987 года. Другие участники объединения вспоминают участие Андрея Парубия в создании Общества содействия Вооруженным силам и Военно-морскому флоту "Патриот Украины" и в двух революциях на Майдане Независимости.



Молодой Андрей Парубий во время военных учений / Фото из телеграмма Андрея Дрозды

Что известно об убийстве Андрея Парубия?